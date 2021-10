Mobilisation d'élus du Val-de-Marne pour le Grand Paris Express

"Retarder la réalisation du Grand Paris Express (GPE) et le réaliser par tronçons sans fonctionnalité, c'est renchérir le coût du projet et affaiblir son impact sur l'amélioration des conditions de transport des Franciliens", ont-ils affirmé dans une déclaration adoptée à l'issue d'une soirée de mobilisation à Villejuif (Val-de-Marne). Ces élus et acteurs socio-économiques, dont la chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne, des représentants de TPE-PME, Aéroports de Paris (ADP) ou la CGT, ont demandé au gouvernement de "dégager les recettes nécessaires pour réaliser le projet dans sa globalité".

Selon eux, un nouveau plan de financement est à envisager via "le recours à l'emprunt sur de plus longues périodes et à de meilleurs taux", "la modernisation des outils fiscaux" utilisés pour le financement de la société du Grand Paris et "l'attribution de nouvelles ressources". Les signataires de la déclaration ont notamment insisté pour que soit lancée sans attendre l'enquête publique de la ligne rouge sud dont le tracé doit relier les futures gares de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs sur 33 km.