Mobilisation à Bobigny contre le code de justice des mineurs

« On a décidé de supprimer l'essence même de la justice des mineurs qui était l'éducatif au profit du répressif », a déclaré Virginie Marques, avocate au barreau de Bobigny lors d'une manifestation organisée par un collectif regroupant les syndicats de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse), le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France, le Conseil national des barreaux et la Ligue des droits de l'homme.

Une banderole avec l'inscription « Des moyens pour la justice, du temps pour l'éducation, le CJPM – Code de la justice pénale des mineurs – entre en vigueur restons vigilants et mobilisés » a été déployée sur les barrières délimitant l'entrée du tribunal judiciaire de Bobigny, premier tribunal pour enfants de France.

La réforme prévoit un jugement en deux temps, avec une première audience sur la culpabilité dans les trois mois maximum et une audience sur la sanction six à neuf mois plus tard, après une période de « mise à l'épreuve éducative ».

Sophie Legrand, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, a critiqué un code « uniquement centré sur une logique gestionnaire ». « On veut pouvoir afficher que le jugement est rendu plus vite », a-t-elle estimé. « Une justice rapide est une justice expéditive", a fustigé Jacqueline Francisco, du SNPES-FSU de la PJJ. « Ce n'est pas la répression qui fait que les enfants ne commettent pas de délinquance », a ajouté l'éducatrice spécialisée, estimant que « ces ados ont besoin de retrouver le chemin de la confiance avec les adultes ».