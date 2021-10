MK Finance rejoint le groupe In Extenso, leader de l'expertise comptable en France

Créé par Patrice Klug en 2003, MK Finance est spécialisé dans le conseil en fusions et acquisitions d'entreprises. L’entreprise intervient plus particulièrement auprès des dirigeants de PME sur les transactions de 1 à 50 millions d'euros.



Ses domaines d’interventions sont les suivants : fusions & acquisitions, conseil stratégique et financement. MK Finance est constitué d'une équipe de 15 professionnels basés à Paris et de huit délégués en régions.



« Nous souhaitions nous associer à un groupe puissant ayant une véritable démarche de proximité vis-à-vis de ses clients. In Extenso, membre du groupe Deloitte, répond naturellement à ces critères et de plus, nous apporte l'excellence de son expertise. » a récemment indiqué Christophe Estivin, Associé et président de MK.



Les clients de cette nouvelle alliance trouveront un service complet apportant à la fois la sécurité de la gestion et l'accompagnement des phases et projets de développement.



MK Finance est implanté en France à Paris, Nantes, Rennes, Poitiers, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Orléans, mais aussi à l'étranger, à Genève et San Francisco.