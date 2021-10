Mission de “commissioning” pour le NE.ST à Courbevoie

L'entreprise s'est engagée à accompagner et valider les travaux de restructuration de l'immeuble NE.ST, afin que celui-ci « puisse accueillir une Garantie de charges qui permette à ses futurs locataires de disposer d'une réelle connaissance de leurs futurs coûts d'exploitation ».

Bouygues Immobilier procède actuellement à la restructuration lourde et l'extension de l'immeuble NE.ST, pour “NEw STate of work”, qui totalise près de 12 300 m2 d'espaces de travail et de services sur 10 étages, à Courbevoie, à 500 m de l'esplanade de Paris La Défense. Pour accroître l'attractivité de ce programme qui sera livré dans les prochaines semaines à l'issue de 18 mois de travaux, le promoteur a confié à Aveltys cette mission pour assurer une transparence maximale lors de sa commercialisation. Cette dernière est intervenue dès la phase “Conception” pour définir, programmer puis suivre le déroulement des travaux afin de conférer au bâtiment les paramètres de performances nécessaires permettant un engagement quant au futur montant des charges de fonctionnement.