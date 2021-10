misscode, une formation numérique dédiée aux femmes

Dans le secteur du numérique, les femmes ne représentent que 33 % des effectifs. Pour remédier à cette inégalité et inverser la tendance, l'entreprise Leboncoin et le réseau d'écoles numériques Simplon, ont lancé #misscode, un programme d'initiation aux métiers techniques du numérique réservé aux femmes. Ce programme s'adresse aux femmes sans emploi ou en situation de décrochage scolaire, résidant en Île-de-France. Il vise à accompagner 24 d'entre elles dans la découverte des métiers du numérique, l'initiation à la culture tech et l'apprentissage des bases du code. Aucun prérequis n'est exigé, sinon une appétence pour le digital.

Au programme

Jusqu'en décembre, les candidates potentielles peuvent postuler via le formulaire sur la page dédiée (misscode.simplon.co).

• Janvier – février : six semaines de découverte des métiers du numérique, d'initiation à la culture tech et d'apprentissage des bases du code pour la promo leboncoin, 100 % féminine et baptisée #misscode. Des collaborateurs du boncoin interviendront ponctuellement dans le programme aux côtés de l'équipe pédagogique de Simplon.

• Mars – avril : stage de découverte de trois semaines, par petits groupes, dans tous les services du boncoin, afin de se familiariser ou de redécouvrir le monde de l'entreprise. Les Miss Code découvriront un large panel de métiers pas seulement techniques.

• Mai : les candidates séduites par l'univers du numérique et souhaitant poursuivre dans cette voie pourront démarrer une formation professionnalisante de sept mois.

• Septembre : au cours de leur formation professionnalisante au développement web, un stage d'un mois auprès des développeurs du boncoin donnera aux étudiantes l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances.

Par la suite, certaines intégreront les effectifs du boncoin en contrat de professionnalisation de 13 mois pour commencer (et plus si affinités…).

Les autres étudiantes pourront se positionner, fortes de leur formation, sur un secteur du marché du travail florissant.