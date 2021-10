Mise en relation entreprises-étudiants

Les Digiteurs, offre digitale de la CCI Paris Île-de-France, forme et accompagne les TPE-PME dans leur transformation numérique et la Coding Factory by ESIEE Tech, école de la CCI Paris Île-de-France, formatrice de développeurs web et mobile, proposent aux dirigeants d'entreprises deux opérations pour la rentrée 2021.

