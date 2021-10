Mise en place du “Chèque vert”

Sur le même modèle que le “Chèque numérique” – avec lequel il est cumulable – le “Chèque Vert » permet à la Région d’aider les commerçants de proximité à devenir acteurs de la transition écologique en soutenant les investissements les plus pertinents pour contribuer à la sobriété énergétique de leur activité, à l’économie circulaire et à la qualité de l’air – développer la consigne et le réemploi, le tri, la gestion des déchets, les mobilités douces etc.

La Région Île-de-France prévoit une enveloppe de 2 millions d’euros pour financer la montée en puissance de ce dispositif et rendre l’activité des commerçants et artisans franciliens plus verte et plus durable. Accessible dès le 5 octobre, toutes les modalités de l’aide sont d’ores et déjà disponible sur le site de la Région.