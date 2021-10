Mise en place de lignes de bus réservées aux personnels hospitaliers

Mobilisés dans la lutte contre la propagation du virus Covid-19, IDF Mobilités et la RATP se sont unis pour offrir aux personnels des hôpitaux de Paris 20 lignes de bus reliant les grands pôles de transport et les grands pôles hospitaliers.

Ce service, exclusivement réservé aux personnels hospitaliers, a été élaboré avec l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans l'objectif de leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail sans encombres.

Sur ces vingt lignes, une circule au départ de la Gare de Lyon, une au départ de la Gare d'Austerlitz, trois de la Gare Montparnasse, sept de la Gare du Nord, une au départ de Vincennes, de Créteil et de Clamart, une au départ de la gare RER Pont du Garigliano, une au départ du RER C Saint-Ouen, et enfin une au départ de Garches, Colombes et Aulnay-sous-Bois.

Des navettes adaptées aux besoins

La RATP œuvre pour maintenir la meilleure organisation de transports possible en cette période de crise. Elle adapte ainsi quotidiennement son offre pour maintenir des transports réguliers toute la journée, en priorisant la desserte des hôpitaux et pôles de santé.

Mises en place avec les conseils de l'AP-HP, les navettes circuleront sur des plages horaires qui correspondent aux heures de déplacements des personnels hospitaliers : une de 6h à 9h, une de 12h à 15h et enfin une de 19h à 22h. Les bus de chaque ligne desserviront les arrêts toutes les trente minutes.

Comme dans les lignes régulières, des mesures de sécurité sanitaire sont mises en place pour protéger tant les voyageurs que les conducteurs. Ains, dans chaque navette, la vitre anti-agression est levée, le portillon est ouvert en position nuit, la porte avant reste fermée, l'arrière de la cabine de conduite est sous rubalise et la montée des voyageurs se fait par l'arrière.

Pour informer le personnel soignant, des fiches horaires sont disponibles, ligne au ligne, sur le site de la RATP. Elles ont été transmises à l'AP-HP pour une communication en interne. n