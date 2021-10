Mise en place d'Haropa

Lors de sa création prévue le 1er juin 2021, Haropa constituera le 1er port de France pour le commerce extérieur. Il a vocation à constituer un ensemble d'envergure mondiale au service de la France et des territoires de l'axe Seine. La gouvernance de l'établissement portera à la fois une vision à l'échelle de l'axe, en s'appuyant sur ses trois implantations locales. La Métropole du Grand Paris sera partie prenante des instances de gouvernance, notamment au sein du conseil de surveillance, comme l'a rappelé le ministre délégué chargé des transports.



Au cours de cette réunion, le président de la Métropole a rappelé sa proposition de « concrétiser une vision stratégique et politique autour de l'axe Seine, entre la quinzaine d'EPCI, depuis la Métropole du Grand Paris jusqu'au Havre ». Ce projet concernera des thématiques précises comme la logistique, la gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, la transition écologique, le développement territorial… Il pourra prendre la forme d'un “pôle métropolitain”. Pour rappel, en novembre 2019, Patrick Ollier avait écrit à ses collègues, présidents des EPCI de Paris au Havre, pour engager cette réflexion. Les échanges se sont poursuivis le 29 septembre 2020, à l'occasion des “24h du Grand Paris”, entre le président de la Métropole du Grand Paris, le maire du Havre, Édouard Philippee, et la maire de Paris, Anne Hidalgo.