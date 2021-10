Mise à jour hebdomadaire du Dalloz Code Édition classique

Dès 2013, Dalloz incluait déjà deux services novateurs dans ses Codes Édition classique : le Code en ligne feuilletable et la newsletter enrichie. Cette dernière a représenté pour le seul Code de commerce 243 pages d’actualité législative et jurisprudentielle, envoyées sur une période de 10 mois. En 2014, Dalloz va plus loin et propose à ses clients, en plus de ces deux services, la mise à jour hebdomadaire de leur code sur dalloz.fr. Au sein de ce code en ligne actualisé, le client pourra accéder aux décisions de jurisprudence intégrales auxquelles renvoie le Code. La garantie de travailler avec un outil fiable, qui allie le confort du papier à la puissance du numérique.

L’iCODE Dalloz, un Code optimisé pour iPad, mis à jour tous les mois

L’autre grande innovation de cette Édition classique, c’est l’iCODE Dalloz pour iPad. Ce service, d’ores et déjà disponible pour le Code du travail 2014, et très bientôt pour les cinq Codes dits « napoléoniens » (civil, procédure civile, pénal, procédure pénale, commerce), sera à terme étendu à l’ensemble des Codes Édition classique. Avec l’iCODE Dalloz, l’utilisateur bénéficie sur son iPad d’un Code mis à jour chaque mois, accessible même hors connexion, et doté de fonctionnalités de recherche et de navigation avancées. La garantie de pouvoir emporter un code à jour, en toute légèreté.