Mise à jour du protocole de déconfinement par métier : l'hôtellerie-restauration à l'honneur

Afin que le retour sur le lieu de travail et que la reprise de l'activité économique s'opèrent dans le respect des mesures de protection sanitaire établies, le ministère du Travail a édité des fiches conseils et des guides publiés par les différentes branches professionnelles, à destination des salariés et des employeurs.

Elles ont été récemment mises à jour afin d'inclure des branches professionnelles particulièrement touchées par la crise et dont le retour à l'activité nécessite une extrême vigilance sanitaire, à l'instar de l'hôtellerie et de la restauration.

Fiches conseils métiers

Dans le cadre d'un groupe de travail piloté par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), avec le concours des ministères de l'Agriculture et de l'Economie, de l'Anses, du réseau Assurance maladie risques professionnels, de l'INRS, de l'Anact et des médecins du travail coordonnés par Présance, le ministère du Travail a rédigé des fiches conseils.

Bien que destinées aux employeurs, responsables de la santé et de la sécurité de ses salariés, elles seront utiles à tout travailleur soucieux de se protéger des risques de contamination au COVID-19.

Ces fiches sont classées sept catégories :

Problématiques communes à tous les métiers;

Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts;

Commerce de détail, restauration, hôtellerie ;

Propreté, réparation, maintenance ;

Industrie, production ;

Transports logistique ;

Autres services.

Guides des organisations professionnelles

Des guides de continuité de l'activité économique et de bonnes pratiques face au Covid-19 ont été éditées par quatre branches professionnelles :

La branche HCR : hôtels, cafés, restaurants ;

Les transports, logistique, réparation cycle et auto ;

Le BTP, la construction et les matériaux ;

Les autres secteurs

Ces documents sont disponibles à l'adresse travail-emploi.gouv.fr