Mirovia, la première alliance internationale de communication dédiée au juridique

Le lancement de Mirovia intervient à un moment charnière pour l'industrie juridique mondiale, confrontée à de nouveaux défis : consolidation du marché, technologie juridique, fournisseurs de services alternatifs, concurrence accrue, réglementation évolutive.

L'importance d'une marque forte et d'une solide réputation sont plus que jamais des facteurs-clés de la performance et du succès des acteurs du monde juridique. Forts d'une approche intégrée et spécialisée, “hors frontières”, les membres de Mirovia mettent en commun leurs expertises respectives, dans un objectif de servir au mieux les enjeux de leurs clients et des acteurs internationaux du droit : relations médias, branding et design graphique, digital et Marketing digital ; content marketing, communication et gestion de crise, stratégie marketing et business développement.

Spécialistes reconnus sur leurs marchés respectifs, Byfield, Eliott & Markus, Eye Communications et Valletta collaborent déjà ensemble sur un certain nombre de mandats transfrontaliers, en qualité de services marketing et communication externalisés, notamment pour des cabinets d'avocats américains implantés en Europe.

Grâce à leurs valeurs communes et à leurs cultures de travail partagées, tous les partenaires accordent une grande importance à l'excellence, la créativité et la pertinence des solutions proposées à leurs clients. Comme le souligne Gwénaëlle Henri, directrice associée d'Eliott & Markus « Notre expérience montre qu'aujourd'hui les acteurs de l'industrie juridique ont plus que jamais besoin de l'accompagnement spécialisé d'agences locales ayant une perspective et des capacités mondiales. C'est exactement ce que Mirovia offre et, contrairement à d'autres réseaux, l'une des principales conditions d'adhésion à Mirovia est de travailler quasi-exclusivement pour des cabinets de services professionnels. Au cours des prochains mois, nous espérons cimenter notre alliance en accueillant de nouveaux membres présents dans des juridictions-clés. »