Mirabaud Asset Management et CBRE s'associent pour le fonds « Mirabaud Grand Paris »

La stratégie d'investissement dédiée à la région du Grand Paris, lancée en 2019 par Mirabaud Asset Management, a déjà réussi à obtenir des engagements initiaux de 60 millions d'euros principalement auprès d'investisseurs institutionnels. L'objectif est de lever d'importants capitaux en 2020 afin d'accélérer la stratégie de co-investissement avec les promoteurs immobiliers français les plus reconnus.

Pendant le confinement, l'équipe d'investissement a réalisé une première transaction dans le secteur résidentiel. Le projet immobilier est situé dans les Hauts-de-Seine, près de l'Hippodrome de Saint-Cloud, et comprendra le développement d'un programme de plusieurs dizaines d'appartements, parfaitement en accord avec l'approche stratégique de qualité. Le bâtiment proposera une architecture classique et respectera les meilleures normes en matière de mixité sociale et d'efficacité énergétique.

CBRE Capital Advisors, la division Real Estate Investment Banking (REIB) de CBRE, qui héberge les activités de fusions-acquisitions et de conseil en levée de capitaux et de dette, agira en tant que conseiller auprès de Mirabaud Asset Management (Europe) SA pour lever des capitaux auprès d'investisseurs européens et internationaux.

« Avoir CBRE, l'un des leaders mondiaux de l'immobilier, en qualité de conseiller pour la levée de fonds pour notre stratégie Grand Paris, constitue une validation solide de la qualité du projet et de sa pertinence pour les investisseurs. La récente pandémie de la Covid-19 a généré un besoin en capital encore plus important qu'auparavant afin de financer, avec des fonds propres, l'accélération de la production résidentielle et du développement des bureaux de demain dans l'agglomération parisienne, dans le respect des normes environnementales et de modernité les plus strictes », commente Renaud Dutreil, Responsable du Private Equity, chez Mirabaud Asset Management.