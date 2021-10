Ministère de l'Économie et Ordre des experts-comptables ensemble pour accompagner les entreprises

Plus précisément, les experts-comptables, représentés par Lionel Canesi, président de l'Ordre national, se sont engagés à proposer, sans surcoût, un diagnostic de sortie de crise simple et rapide d'ici la fin de l'année 2021.

À cette fin, un outil de diagnostic numérique est gratuitement mis à la disposition des experts-comptables par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Il permettra de faciliter l'analyse de la situation financière des entreprises, qui servira à établir un plan d'action réaliste et réalisable.

« Une action précoce de la part du chef d'entreprise augmente sensiblement ses chances de pouvoir surmonter les difficultés et de poursuivre son activité. Il est ainsi essentiel de pouvoir identifier au plus tôt les entreprises fragiles afin de les sensibiliser sur les aides, les mesures et les procédures susceptibles de leur apporter le soutien dont elles ont besoin », commente Lionel Canesi.