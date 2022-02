Miniartextil, l’exposition dédiée à l’art textile

C’est le rendez-vous des amateurs d’art textile, peu connu mais qui prend de l’importance au fil des ans. Depuis la première édition à Côme en 1991, l’exposition a vu les artistes et productions défiler. Initiée par l’artiste et architecte Mimmo Totaro et la collectionneuse Nazzarena Bortolaso, elle fait la part belle à un art longtemps renié, qui mêle à la fois ethnologie et héritage culturel.

L’art textile, rétrospective

L’usage de l’art textile s’impose à partir des années 1970. Il permet de donner écho aux mouvements féministes et anticolonialistes, qui voient apparaître des artistes phares tels qu’Annette Messager. Artiste plasticienne diplômée de l’école des Arts décoratifs de Paris, elle s’approprie l’art de la broderie à travers ces œuvres, détourne les codes de cette pratique pour faire passer des messages forts, encourager le féminisme et lutter contre le patriarcat. L’exposition offre un panorama aussi complet que divers de la création textile contemporaine et de la façon dont s’en servent les artistes qui exposent au Beffroi de Montrouge pour parler de la vie quotidienne.

Qu’il s’agisse de Caroline Turner et Ilary Bottini explorant le thème de la solitude ressentie lors des confinements successifs, de Manuela Bieri parlant de distanciation sociale ou encore de Catherine Bernarduchene célébrant sa maternité, ces artistes brodent, cousent, s’expriment avec leurs aiguilles le temps de l’exposition Miniartextil.

Informations pratiques : du 20 février au 13 mars 2022, Beffroi de Montrouge, entrée gratuite et ouverte à tous