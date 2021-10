Miguérès Moulin conseille Uniti sur l’acquisition du promoteur immobilier Première Pierre

Avec cette nouvelle opération, le cabinet Miguérès Moulin confirme son statut d’acteur de référence dans l’accompagnement des stratégies de croissance des entreprises.

« Nous sommes ravis d’avoir pu conseiller UNITI, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, dans cette prise de participation structurante pour le groupe », souligneValérie Bensoussan, associée du département Corporate, M&A, Private Equity du cabinet Miguérès Moulin, et conseil dans le cadre de cette opération d’acquisition. « Cette opération marque, pour le groupe, des perspectives de croissance intéressantes qui lui permettra d’étendre son influence dans le Grand Sud.»

Une opération créatrice de valeur qui permet à UNITI de renforcer son empreinte géographique dans le Grand Sud et particulièrement autour de la région de Montpellier. Un levier essentiel à la diversification de son offre.

Pour Première Pierre cette synergie permettra d’étendre son réseau de clients et de partenaires en s’adossant à UNITI, acteur majeur de la promotion immobilière en France.

« Nous sommes fiers d’annoncer cette acquisition significative qui illustre notre volonté d’accélérer le développement d’UNITI à travers des relais de croissance externe à fort potentiel. Première Pierre dispose d’une expertise riche et d’une vision très affirmée du marché de la vente de logements neufs en accession. Nous avons été séduits par le parcours de Première Pierre, par la compétence, les valeurs et la très forte notoriété de Jean-Paul SOMMAIN qui va rejoindre le management de notre groupe et poursuivre le développement de Première Pierre dont il reste actionnaire. Fortement complémentaire avec notre modèle de vente en bloc, Première Pierre nous permet de renforcer à la fois notre maillage territorial et notre diversification dans la vente à la découpe », a précisé Stéphane ORIA, fondateur et PDG d’Uniti.