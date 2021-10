MIF Expo : le made in France gagne du terrain

En à peine cinq ans, le salon MIF Expo est devenu le rendez-vous annuel des professionnels et des consommateurs qui souhaitent défendre l'économie locale en achetant des produits fabriqués en France. Leur mantra est qu'il vaut mieux consommer des produits locaux que low cost. Ce mouvement gagne du terrain, en particulier en cette année d'élection présidentielle.

Près de 500 exposants de tous secteurs d'activité se sont réunis lors du salon du made in France, les 18, 19 et 20 novembre dernier au Parc des expositions de Porte de Versailles. Ils ont ainsi pu faire découvrir les nombreux savoir-faire de leur territoire et promouvoir leurs produits issus d'un processus de fabrication locale.

Ceux qui ont pu s'y rendre on fait de belles emplettes : vêtements, ameublement, produits de beauté, gastronomie… Et pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, ils peuvent toujours aller sur www.prefrance.fr, « le Google du made in France » dixit son créateur.

Cette année, les visiteurs ont pu écouter et participer à des conférences sur des thèmes d'actualité liés à l'économie locale : « Tafta, Ceta, stop ou encore ? » avec entre autres Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, et Guillaume Balas, député européen ; « Les enjeux de la désindustrialisation » avec Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Économie et du Redressement productif, candidat à l'élection présidentielle de 2017 ; « Le label Origine France Garantie, pourquoi s'y fier ? Comment l'obtenir ? » avec Yves Jégo, président de l'association Pro France ; « Textiles intelligents : applications, technologies et marchés » avec Emmanuelle Butaud-Staub, déléguée générale de l'Union des industries textiles ; et « Consommateurs, vous avez le pouvoir ! » avec Bülent Acar, président de I-boycott.org.

Les consommateurs étaient au rendez-vous, tout comme certains élus et personnalités politiques venus soutenir la production française. Plébiscité par Arnaud Montebourg et Yves Jégo, ce salon tente d'amplifier une dynamique socio-économique.

Diaporama

