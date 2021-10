MIF Expo : l'essor du patriotisme économique

Le succès du salon MIF Expo est confirmé. Pour sa sixième édition, ce qui est désormais le plus grand rassemblement de consommateurs et de fabricants français a accueilli 60 000 visiteurs et près de 450 entreprises exposantes.

C'est ainsi devenu LE rendez-vous annuel des défenseurs de l'économie locale et du fabriqué en France. Leur mantra est qu'il vaut mieux consommer des produits locaux que low cost.

Ceux qui ont pu s'y rendre on fait de belles emplettes : vêtements, ameublement, produits de beauté, gastronomie… Et pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, ils peuvent toujours aller sur prefrance.fr, « le Google du made in France » dixit son créateur.

Après le succès des débats lancés lors de la 5e édition, le salon a retenté l'expérience en invitant les visiteurs à suivre des conférences gratuites faisant intervenir des hommes politiques et des personnalités du monde de l'entreprise sur l'interdépendance et la complémentarité du couple tradition-innovation, l'avenir de l'industrie française, le tourisme industriel, le label Origine France Garantie (OFG), l'ancrage territorial et l'économie circulaire, et enfin les métiers de demain.

[albumphoto]18[/albumphoto]