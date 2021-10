Microsoft inaugure son école de l'IA

Le célèbre membre de l'équipe des Gafam vient de lancer, entre les murs de son siège social français, à Issy-les-Moulineaux aux portes du 15e arrondissement de Paris, un programme de formation à l'IA destiné à des personnes en reconversion professionnelle, éloignés de l'emploi ou aux décrocheurs scolaires.

Une initiative à saluer car cette grande firme américaine souhaite démocratiser l'accès à l'IA et créer de nouveaux emplois. Présent à l'inauguration, Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, s'est félicité de l'initiative de Microsoft : « L'école IA Microsoft montre que le numérique est un outil incroyable pour l'inclusion et la croissance ».

Les 24 étudiants de la première promo ont de 19 à 39 ans et déjà des connaissances en langage de programmation et en mathématiques (calcul différentiel, probabilités et statistiques).

Au terme de leur parcours, ils bénéficieront de certifications sur la donnée, l'IA et les algorithmes d'apprentissage automatique ( machine learning ), formant l'équivalent d'un niveau bac +3. Leur parcours durera sept mois de formation intensive au sein du campus de Microsoft, puis 12 mois en contrat d'alternance dans une entreprise partenaire, partie prenante de ce projet inédit.

Google et Facebook ont eux aussi annoncé des investissements dans la formation numérique en France.