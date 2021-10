Michelin décerne son Prix International de la Mobilité aux Blue Ocean Awards

Inspirés de la stratégie « Océan Bleu », ces prix récompensent les entreprises qui ont créé des offres innovantes dans un espace de marché inexploré, sans concurrence directe. Cette année, Michelin met à l'honneur deux entreprises à fort potentiel de développement de services innovants pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficiente, plus responsable et plus accessible :

connecte les acteurs du secteur aéroportuaire (compagnies aériennes, aéroports, sous-traitants, entreprises de manutention) à travers une solution 100 % digitale simple et unique pour tracer et optimiser les opérations d'intervention au sol des avions lors des escales afin de réduire les retards aériens. Sun Mobility, implantée dans une dizaine de grandes villes indiennes, met à disposition des flottes électriques une solution d'infrastructure d'accès à l'énergie électrique composée de batteries intelligentes et de stations d'échange rapide interconnectées. Une offre qui s'appuie sur une technologie d'échange de batteries qui adresse les enjeux clés de la mobilité électrique, tels que les coûts, l'autonomie et le temps de chargement, permettant ainsi d'accélérer l'accès à la mobilité électrique, en particulier, dans les pays émergents.