Michel Tudel réélu président d'Absoluce

Michel Tudel, président d'honneur de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), ancien président de la Compagnie nationale des experts de justice, membre de l'Académie de Législation, a créé Absoluce en 2009, un réseau de 24 cabinets indépendants d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui partagent des valeurs de solidarité et d'intérêt général, encore plus dans cette période difficile pour les entreprises. Ils sont répartis sur 53 sites sur toute la France et regroupent 720 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. Absoluce est membre d'INAA, association internationale qui regroupe des cabinets d'expertise comptable et d'auditeurs indépendants présents dans 50 pays dans le monde.

Absoluce est résolument tourné vers le conseil et l'accompagnement des entreprises, ses membres ayant compris depuis longtemps qu'avec l'automatisation croissante des tâches comptables telles que les déclarations de TVA pré-remplies ou l'avènement de la facture électronique, ils vont perdre leurs prérogatives sur la tenue de comptabilité.

« De surcroît, la crise sanitaire va conduire à reconstruire l'économie ; les experts-comptables et les commissaires aux comptes d'Absoluce, dont les spécialistes en stratégie, évaluation, restructuration et retournement d'entreprises, souhaitent en être les acteurs majeurs », affirme Michel Tudel, président du réseau Absoluce.

Le nouveau Conseil Administration :

Michel Tudel (Tudel & Associés), Florence Martini (Martini & Associés), Stéphane Rossignol (Rossignol & Associés), Jean-Baptiste Palies (P2R Audit),

Hervé Bennet (Mai Bennet & Associés), Mathieu Bonzi (Audit Sud), Alexandra da Costa (L&A), Denis Defer (Numeral), Jean-Luc Fumoux (Auditis), Jean-Luc Herrmann (RM Consultants)