Michel Sapin : Un visionnaire ayant l'éthique comme boussole

Affiches Parisiennes : Vous êtes un homme politique d'envergure, vous avez contribué à transformer la France et à la moderniser. Pouvez-vous retracer votre carrière politique et vos débuts, notamment en tant que ministre délégué à la Justice ?

Michel Sapin : Pour résumer les choses, j'étais passionné d'Histoire et d'archéologie, en particulier de numismatique. J'ai donc fait des études qui pouvaient me permettre de devenir archéologue jusqu'à mon entrée à Normale Sup. Mais il y avait peu de places dans cette voie. Finalement, j'ai passé l'ENA, pour avoir un métier à caractère juridique, et je suis rentré dans la juridiction administrative. Passionné de politique, engagé à gauche en 1981, lors de l'élection du Président François Mitterrand, j'ai été désigné candidat aux élections législatives et élu à 28 ans. De 1981 à 2017, j'ai donné tout mon temps, toute mon énergie, en travaillant à la chose publique comme élu, puisque durant toute cette période, j'ai toujours eu une responsabilité, comme maire, député, président de région ou ministre.

Ma première responsabilité ministérielle a, en effet, été au ministère de la Justice comme ministre délégué, après avoir été président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. J'étais passionné par la fabrication de la loi. J'avais aussi une exigence éthique et j'ai toujours été extrêmement blessé, à la fois quand des responsables politiques manquaient à cette éthique, et quand, s'appuyant sur un cas particulier, j'entendais dire des généralités sur le thème « ils sont tous pourris ». J'ai donc à plusieurs reprises fait en sorte que soient adoptées de nouvelles dispositions qui garantissent le mieux possible la probité publique, et qui permettent le plus efficacement possible de poursuivre et de condamner ceux qui manqueraient à l'éthique, soit sur le territoire français, soit à l'étranger.

J'ai également achevé l'adoption du nouveau code pénal, celui qui a créé, par exemple, la responsabilité pénale de la personne morale et donc de l'entreprise, ainsi qu'une réforme de la procédure pénale. C'est long de mettre en œuvre des procédures judiciaires qui deviennent pérennes des années plus tard. J'ai toujours eu une attention particulière à la question législative et c'est comme ça que la première loi Sapin, pour amplifier la lutte contre la corruption sur le territoire national, a été adoptée en janvier 1993, puis la seconde en 2016, lorsque j'étais à Bercy.

A.- P. : Dans les années 90, vous avez mené des transformations très importantes pour la profession d'avocat que vous exercez actuellement, notamment l'absorption des conseils juridiques. Comment l'avez-vous perçu à l'époque ?

M. S. : J'étais président de la commission des lois quand le texte a été débattu et adopté. Je ne suis pas rentré dans un débat corporatiste, intérêts des avocats par rapport à ceux des conseillers juridiques. J'avais seulement l'intuition du législateur et pour moi, c'était une loi de modernisation de la profession du droit qui allait de soi. D'ailleurs, elle a été beaucoup débattue entre professionnels, mais elle a été adoptée sans aucune difficulté particulière. Elle est apparue comme une modernisation légitime, nécessaire et parfois tardive, malgré les oppositions de certains professionnels. La bonne réforme, c'est celle qui est beaucoup débattue avant, qui recueille un assez large consensus au moment de son vote et qui, ensuite, dure parce qu'elle devient une évidence. Si on veut réformer en profondeur, si on pense que la France a besoin de modernisation et si on veut que la réforme passe par-dessus les alternances, il y a une méthode, celle que j'ai toujours expérimentée au Parlement, qui est de convaincre suffisamment large pour que plus personne n'ait envie de revenir en arrière.

L'avocat salarié en entreprise me paraît être une réforme qui va dans le bon sens

A.- P. : Aujourd'hui, on est à un cas similaire, on parle beaucoup de l'avocat salarié en entreprise. Quelle est votre position sur ce sujet ?

M. S. : Pour moi, cela me paraît être une réforme qui va dans le bon sens. Ce que je constate, y compris dans mon activité professionnelle aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont devenus directeurs juridiques ou de la conformité et qui sont des interlocuteurs extrêmement agréables, exigeants, qui s'y connaissent, à la fois pour comprendre mais aussi pour exiger et pour limiter. Les avocats qui entrent en entreprise après avoir fait 10 ou 15 ans en cabinet sont extrêmement affutés et pertinents. Ont-ils pour autant perdu toute exigence déontologique, je ne crois pas. D'ailleurs, ils peuvent parfaitement revenir dans la profession. Cela me paraît être des allers-retours utiles. Ensuite, que celui qui est dans l'entreprise ne puisse pas faire tout ce que peut faire un avocat, en particulier assumer la représentation devant les juridictions, je peux le comprendre. Mais le sujet principal, qui fait débat, est celui de l'indépendance, du secret et de la confidentialité des avis juridiques.

A.- P. : Cela permettrait de s'aligner par rapport à la concurrence mondiale et affirmer la place du droit en France ?

M. S. : C'est une des préoccupations légitimes qu'on doit avoir s'agissant de nos procédures judiciaires, comme de l'exercice de nos professions. J'ai toujours été partisan de ce que l'on n'interdise pas, voire même qu'on incite les professions où l'indépendance est légitimement garantie, en particulier les professions à caractère judiciaire, à faire des allers et retours avec la réalité de l'action, y compris de l'action juridique. Cela est valable aussi pour un magistrat qui va travailler dans le privé, puis qui revient comme magistrat dès lors que sont prises toutes les précautions légitimes du point de vue des conflits d'intérêts. Cela me paraît parfaitement normal. C'est un enrichissement pour la profession, y compris pour celle d'avocat. Je vois au cabinet Franklin où j'exerce actuellement, des confrères redevenus avocats, après avoir eu une expérience en entreprise. Ils sont, je pense, plus forts, plus solides, plus en capacité d'apporter une assistance à tel ou tel client qu'avant d'y passer. Cette expérience est utile.

A.-P. : Vous êtes le père de la compliance française, avec la loi Sapin 2, et le créateur de l'Agence française anticorruption (AFA). Que pensez-vous de ses débuts ?

M. S. : Comme vous le savez, le dernier code Dalloz paru s'appelle le “code de la compliance”… Peut-être aurait-il pu s'appeler le code Sapin ? La démarche de compliance est une démarche que j'ai connue, plus comme ministre des Finances que comme juriste ou législateur, puisque cette question de la conformité s'applique dans le domaine financier depuis déjà longtemps. Mais c'est vrai que c'est une révolution, parce que c'est demander à l'entreprise elle-même d'être enquêteur et magistrat, de mettre en place parfois des procédures d'enquêtes internes qui incombaient à la puissance publique et de prouver qu'elle a tout mis en œuvre pour éviter qu'un reproche lui soit fait. Maintenant, l'entreprise est devenue un auxiliaire de justice dans la prévention de la commission d'un certain nombre de délits.

Avec la loi Sapin 2, toutes les entreprises, pas seulement les entreprises financières, doivent adopter cette démarche. Vous êtes responsable, vous, entreprises, de ce que vous faites et de ce que vous allez faire pour éviter ou prévenir, en particulier la corruption. La nouveauté introduite avec l'AFA, c'est qu'il s'agit d'un organisme autonome qui a un pouvoir de vérification et un pouvoir de sanction. Comme l'Agence est nouvelle, elle s'affirme en étant présente dans beaucoup d'entreprises, en vérifiant la mise en œuvre de tous les piliers de la loi Sapin, ce qui donne quelque chose d'assez intrusif, massif, qui permet à tout le monde de prendre conscience de la nécessité d'avancer, mais qui ensuite, peut être très chronophage pour l'entreprise et pas forcément efficace dans le repérage précis, concret des problèmes qui peuvent apparaître. C'est pourquoi l'AFA, désormais inscrite dans notre paysage, fait beaucoup de pédagogie et affine ses méthodes d'investigation. Ce qui compte, c'est le chemin parcouru et la proportionnalité des moyens par rapport aux sujets et aux risques encourus.

La plus belle réussite de la loi Sapin 2 est notamment le fait qu'elle est connue et respectée à l'étranger

A.-P. : La compliance a transformé la vie des entreprises en interne, qui ont pris conscience de l'importance de ce sujet, tout comme celui de la corruption. Aujourd'hui, cette prise de conscience concerne aussi l'écologie. Pensez-vous l'AFA pourrait aussi s'investir au-delà de ses missions premières sur l'anticorruption ?

M. S. : Il y avait un premier enjeu d'éthique et d'image. Était-il normal de considérer que corrompre à l'extérieur était un acte admissible, quand corrompre sur son territoire ne l'était pas ? Non. Mais il y avait aussi une question très importante, celle de reprise de notre souveraineté. En janvier 2017, pas une entreprise française n'avait été condamnée définitivement par un tribunal français pour des délits de corruption d'agents étrangers à l'étranger, pendant que les mêmes entreprises françaises étaient condamnées par d'autres juridictions, tout particulièrement américaines. Nous avions donc totalement perdu notre crédibilité, avec des conséquences graves pour les entreprises. Les grandes entreprises françaises et les grandes organisations appelaient à des changements permettant de limiter le risque de poursuites à l'étranger. Je pense que la plus belle réussite de la loi Sapin 2 est notamment le fait qu'elle est connue et respectée à l'étranger. En ce sens, l'affaire Airbus est la plus emblématique parce qu'elle a impliqué trois juridictions, anglaise, française et américaine. Les Américains nous ont respectés et ont considéré leurs interlocuteurs, l'AFA et le parquet national financier, comme leur égal, bénéficiant de moyens juridiques de même nature que les leurs et pouvant utiliser une procédure qu'ils comprenaient.

Sur la possibilité de dépasser le seul champ de la lutte contre la corruption pour s'intéresser aux questions environnementales ou sociales, il existe des dispositions, tout particulièrement la loi de vigilance, qui s'imposent aux entreprises, mais qui, en pratique, ne sont pas aussi contraignantes que celles mises en place s'agissant de la lutte contre la corruption. Certains voudraient une AFA pour vérifier la mise en œuvre des obligations qui pèsent sur les grandes entreprises internationales, mais on est dans une matière plus complexe à juger. Quel est le bon niveau de protection sociale ? Quel est le bon niveau de protection environnementale ? Le jour où on aura, d'un point de vue international, une convention aussi précise comme celle que nous avions eu avec l'OCDE sur la corruption, alors les obligations de prévention devront être vérifiées. Pour la défense de l'environnement et l'exigence sociale, on reste encore à un niveau qui est trop général pour pouvoir mettre en œuvre, en France, des dispositions telles que celles qui existent aujourd'hui sur la compliance. Cela viendra par une évolution internationale de même nature que celle qu'on a pu connaître dans le domaine de la lutte contre le blanchiment. Et le mieux serait de commencer à montrer l'exemple au niveau européen. Je pense qu'on arrive à le faire pour la corruption et j'espère qu'il y aura une directive européenne qui sera adoptée sur ces sujets-là, afin de parvenir à une homogénéisation des règles applicables, des exigences demandées aux entreprises en termes de prévention.

Michel Sapin entouré de Mme Houlette et M. Duchaine président de l'AFA

A.-P. : En tant qu'ancien ministre des Finances et de l'Economie, quel est votre regard sur le Plan de relance mis en œuvre en réponse à la crise économique due au contexte sanitaire ?

M. S. : L'expérience me pousse à un peu d'indulgence, parce que diriger le pays face à une situation aussi soudaine et aussi incertaine est extrêmement difficile. Parfois, vous vivez quelque chose de soudain et massif. Vous arrivez assez vite à en comprendre les contours, comme la crise financière de 2009, et vous arrivez à prendre très rapidement les bonnes mesures. Là, c'est vraiment d'un tout autre ordre. Par ailleurs, les dernières décisions du Plan de relance qui ont été prises au vu des conséquences économiques de la première vague et 2021 devraient permettre de rattraper les pertes de l'année précédente. Tous s'accordent à dire qu'on ne retrouvera pas le même niveau d'activité qu'auparavant avant 2022. L'enveloppe des 100 milliards était bien calibrée mais il aurait fallu respecter deux conditions. La première, est que sa mise en œuvre vienne vite, or le plan de relance n'est toujours pas mis en œuvre en France comme au niveau européen, et la seconde, est que le plan ne finance que des opérations réversibles, or ce n'est pas le cas.

S'agissant des mesures d'urgence, j'ai une appréciation positive des décisions prises sur le chômage partiel, l'aide aux entreprises, le PGE, etc. Et une opinion très positive sur le budget européen et l'endettement européen, mais critique sur la mise en œuvre. La France prend toujours prétexte de quelque chose de grave, pour lequel il faut réagir vite et fort, pour mettre en œuvre des dépenses qui n'ont pas grand-chose à voir et qu'on retrouvera ensuite dans quelques dizaines d'années.

Il faut reconnaître qu'il y a un capitaine – le président de la République Emmanuel Macron – et dans des périodes comme celles-ci, on en a besoin

A.- P. : Vous considérez donc que le Président Macron, que vous avez bien connu au ministère, a pris les bonnes décisions, selon le principe « quoi qu'il en coûte » ?

M. S. : Je n'ai pas aimé le ton guerrier du Président, au début de la pandémie, car plus il y a d'incertitudes, plus il faut être rationnel. Comme l'a dit avec justesse son Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, « je vais vous dire ce que je sais et je vais vous dire ce que je ne sais pas ». La gestion de début de crise a instauré de l'irrationnel et il en reste encore aujourd'hui. Peut-être que n'importe qui d'autre aurait aussi fait des erreurs, il y a des choses qu'on peut critiquer mais au moins, il faut reconnaître qu'il y a un capitaine – le président de la République Emmanuel Macron – et dans des périodes comme celles-ci, on en a besoin, y compris éventuellement pour le critiquer.

A.-P. : Les choses avaient pourtant bien commencé, notamment avec la loi Pacte. Pensez-vous qu'elle sera un bon outil pour pouvoir rebondir ?

M. S. : Tout ce qui permet une reprise saine de la croissance va dans le bon sens, mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, il s'agit d'éviter les morts et je parle aussi des morts économiques. Combien d'entreprises vont pouvoir repartir du bon pied une fois que toutes les conséquences économiques et financières de la crise seront perçues et une fois que les mesures d'urgence auront été stoppées ? Et le jour où tous ces systèmes d'assistance s'arrêteront, nous allons voir arriver un nombre conséquent de chômeurs. On le voit déjà aujourd'hui, avec la fin et le non renouvellement des CDD ou des missions d'intérim. Il y a eu un million de chômeurs en plus et il y a des jeunes qui sont depuis plus d'un an à la recherche d'un emploi, indépendamment de leurs qualifications, y compris dans des professions qui sont les nôtres. Aujourd'hui, dans un cabinet d'avocats, c'est beaucoup plus difficile d'accueillir de nouveaux collaborateurs ou même de nouveaux stagiaires.

Le chômage va exploser dans des conditions qu'on n'a jamais vues. La situation va être extrêmement dure et il y aurait des décisions à prendre ou à amplifier dès aujourd'hui. Je pense en particulier aux mesures en faveur de l'emploi des jeunes. Et puis, il faut dès maintenant s'interroger sur l'avenir, car nous dépassons les 120 % d'endettement et ce n'est pas uniquement la croissance qui va nous permettre de les effacer. Il y a des mesures auxquelles il faut dès maintenant se préparer, qui ne sont pas si simples, mais qui sont inévitables, notamment sur le plan fiscal.

A.-P. : En étant optimiste, on pourrait se dire que les choses s'arrangeront une fois la France vaccinée ?

M. S. : C'est même être réaliste. Il faut commencer par vacciner suffisamment pour que la propagation du virus ne soit plus un problème pour les services de santé. C'est une sorte de préalable et si on regarde à taille humaine, c'est un temps très court. En revanche, la reconstruction de l'ensemble est quelque chose de beaucoup plus long, surtout quand on va voir les dégâts, les entreprises qui vont disparaître. Il va falloir essayer de reconstruire avec un autre type de croissance, dans des conditions différentes, puisqu'on a une exigence environnementale qui grandit, à juste titre. Aujourd'hui, tout le monde est obsédé par la question sanitaire, mais le jour où ce problème sera réglé, vont surgir des problèmes gigantesques de nature sociale, environnementale, psychologique aussi. On va s'apercevoir que la crise sanitaire va se déplacer du champ de la virologie vers celui de la psychologie et de la crise sociale et sociétale. C'est ce qui est devant nous et ce n'est pas être pessimiste que de le dire parce que la France a parfaitement la capacité de réagir, mais c'est à cela qu'il faut se préparer. Le tout dans un contexte politique un peu compliqué par l'élection présidentielle à venir qui ne facilitera pas la prise de décisions un peu fortes.

Propos recueillis par Boris Stoykov