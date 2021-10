Michel Gire élu président de Walter France

Michel Gire a pris ses fonctions le 1er janvier 2021. Il occupait les fonctions de vice-président depuis plus de quinze ans et son cabinet, GMBA Walter Allinial, est l'un des membres historiques du réseau. Michel Gire a donc une grande connaissance du réseau et de son fonctionnement.

Son mandat s'inscrit dans la continuité de celui de son prédécesseur avec des lignes directrices fortes et la conviction qu'« il ne faut pas gâcher une crise », qu'il faut savoir en tirer tous les enseignements et s'emparer sans délai des transformations positives.

Homme d'actions et de concrétisations, Michel Gire est convaincu qu'il faut accompagner la transformation de notre modèle économique vers le développement durable par la Responsabilité Sociétale des Organisations. Il s'attachera à donner du sens aux actions, à positionner l'humain au cœur des organisations, à réapprendre à voir loin, à privilégier le qualitatif sur le quantitatif...

Les valeurs qui lui sont chères et sur lesquelles s'appuient toutes ses initiatives sont l'esprit collectif, la responsabilité, le respect, l'engagement, la confiance et la reconnaissance.

Un réseau utile, proche et engagé

La course au chiffre d'affaires n'est ni une vision ni une ambition. Pour Michel Gire, la croissance du chiffre d'affaire ne peut être un objectif en soi ; elle n'est que la traduction d'un plan d'actions qui s'appuie sur une vision. Le développement du réseau découlera naturellement de la qualité des groupes de travail du réseau - Veille et stratégie / Fiscal / Social / Formation / Technologie numérique / International /... -. Le nouveau président s'attachera à enrichir les lignes de services, et à renforcer la coopération et la mutualisation entre cabinets membres et avec les partenaires.

Le développement du réseau s'appuiera sur la capacité de chaque membre à renforcer l'intelligence collective, à mutualiser la veille stratégique et à partager les bonnes pratiques. Walter France est « un réseau autrement » qui unit des cabinets pour lesquels « ce qui compte le plus ce sont les femmes, les hommes et leurs projets ». Walter France est un réseau utile, proche et engagé auprès de ses membres et de leurs clients, et de ses partenaires.

Cette stratégie est relayée à l'international par l'appartenance à l'association Allinial Global, présente dans 85 pays.

Une organisation collaborative et participative

La vision de Michel Gire s'applique également à son mode de gouvernance qu'il souhaite la plus collaborative possible. Le président est entouré d'un bureau composé de huit associés du réseau qui portent chacun une responsabilité mise en œuvre dans le cadre d'un plan d'actions. Cette gouvernance s'appuie sur les permanents du réseau, qui assurent, sous l'impulsion d'Oliva Ponsonnet, la directrice générale, l'animation de la Maison Walter France, la conduite des projets et la bonne marche du réseau. Toutes ces énergies positives seront coordonnées pour concrétiser ensemble des objectifs durables, responsables, utiles et engagés.

Une mission : accompagner les entreprises clientes vers la RSE et un nouveau modèle économique

Le rôle et la position des experts-comptables en tant qu'interlocuteurs privilégiés des entreprises se sont renforcés avec la crise. Selon Michel Gire : « Les chefs d'entreprise nous attendent sur des sujets plus vastes tels que l'évolution de leur modèle d'affaires prenant en compte des problématiques environnementales, sociétales et sociales. Nous sommes les mieux placés pour les accompagner dans cette mutation. »

Le réseau Walter France, labellisé Lucie* depuis 2013, vient d'obtenir, en décembre 2020, le renouvellement de son label. Ce label assoit et concrétise le modèle de Responsabilité Sociétale des Organisations que Michel Gire prône et pour lequel il accompagne les cabinets membres. Cet accompagnement se matérialise, entre autres, par des formations, qui donne toute légitimité aux cabinets de le décliner et ainsi d'accompagner leurs clients dans cette mutation.