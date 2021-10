Michel Chassang est nommé à la tête des professions libérales

Le dirigeant médical remplace pour un mandat de trois ans, l'avocat David Gordon-Krief élu en février 2010. Les professions libérales, selon l'Unapl, représentent le quart des entreprises françaises, emploient 11% de la population active et produisent 12% de la valeur ajoutée. Elles regroupent des métiers très divers dans le droit (avocats, avoués, etc.), la santé (professions médicales et paramédicales), mais aussi des agents généraux d'assurance, des ingénieurs-conseils, des experts financiers, des commissaires aux comptes, des géomètres, des architectes ou encore des détectives.



Malgré la crise, les professions libérales ont créé 200 000 emplois nets entre 2010 et 2012.