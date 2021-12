MGP : Métropolis lance le premier réseau public de bornes de recharge ultra-rapides

Le réseau est en phase de déploiement dans cinq communes de la Métropole du Grand Paris (Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Rueil-Malmaison Santeny et Vincennes). Au total, Métropolis développera un réseau de bornes de plus de 5 000 points de charge dont au moins 250 points de charge ultra-rapides sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Bornes aux puissances de charge parmi les plus élevées

Les stations de recharge « Métropolis Express » délivrent une puissance de 50 à 150 kW. Elles répondent aux besoins de charge très rapides en appoint ou pour une recharge importante, pour de longs trajets, ou pour des flottes spécifiques réalisant des kilométrages journaliers élevés. Les stations « Métropolis Express » offrent ainsi à tous les utilisateurs de véhicules 100% électriques (ex : particuliers, taxis…) des puissances de charge adaptées à leur véhicule, beaucoup plus élevées que la majorité des bornes publiques qui ont pu être installées en France à ce jour.

Elles viennent parfaitement compléter le réseau existant de la Métropole du Grand Paris : les trois catégories de stations Métropolis, dites « Proximité » (puissance max 7 kW), « Citadine » (puissance max 22 kW) et « Express » (puissance max 150 kW) proposent tous les segments de puissances de recharge correspondant à des besoins différents selon les véhicules et le temps dont disposent les utilisateurs.

Autonomie de 100 km chargée en 10 minutes

Les nouvelles bornes « Métropolis Express », équipées de prises Combo CCS* et CHAdeMO*, présentent la particularité d’être adaptées aux capacités de charge des véhicules électriques les plus récents dont les batteries de grande capacité. Ces dernières bénéficient, entre autres, du développement de nouvelles technologies. Désormais, grâce aux bornes « Métropolis Express », ces véhicules peuvent charger une autonomie de 100 km en 10 minutes seulement.

Une tarification transparente au kWh

Sur l’ensemble du réseau Métropolis, la tarification de la recharge se fait au kWh en fonction de la quantité d’énergie transmise au véhicule. Elle est calculée avec précision pour que le client ne paye que ce qu’il consomme. Ce mode de tarification, basé sur la vitesse de charge, est plus pertinent et transparent pour les utilisateurs. Sur chaque borne ou via l’application Métropolis, le client est informé de sa consommation et du prix de sa charge. Sur les bornes « Métropolis Express », pour une puissance demandée de 100 kW, le prix de la recharge est de 0,60 € le kWh.

*La prise Combo CCS est le standard européen et la prise CHAdeMO le standard asiatique pour la recharge rapide en courant continu des véhicules électriques