MGP : lancement de l’application mobile de bornes de recharge Métropolis

Pour accompagner l’installation actuelle de 700 points de charge sur une quarantaine de communes de la Métropole, le réseau Métropolis a développé une application mobile : « Métropolis recharge » disponible dès à présent sur Apple Store et Google Play. Elle facilite l'accès à l'offre innovante de Métropolis qui propose le choix entre trois puissances de charge et est ainsi adaptée à tous les véhicules électriques.

Comme l’a expliqué Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris (MGP), cette application répond au souhait de proposer à ses habitants « un service de 5 000 bornes de recharge (dont 250 ultra-rapides) pour véhicules électriques performant et répondant aux enjeux de la mobilité de demain ». « Je me réjouis de la création par Métropolis d'une application mobile gratuite, facile d'usage et qui répond à tous les besoins des usagers », a-t-il déclaré.

« Avec l'application Métropolis, nous donnons aux utilisateurs des bornes de recharge un accès simple à toutes les informations et aux services que nous sommes les seuls à proposer : le paiement au kWh et des puissances de charge adaptées aux véhicules électriques de nouvelle génération », a précisé Benoit Thieblin, président de Métropolis.

Une application intuitive en 3 étapes simples

La première étape consiste à trouver une borne. Pour cela, l’application dispose d’une carte interactive qui permet de vérifier la disponibilité de tous les points de recharge, de sélectionner la puissance de charge souhaitée et, pour les abonnés Métropolis, de réserver sa place à l'avance. Une fois la voiture raccordée à la borne, il s’agit de lancer une charge, ce que l’application permet de faire en un seul clic, tout comme de modérer et de stopper une charge. Dernière étape, celle du paiement, qui s'effectue par carte bancaire, abonnement ou directement en ligne en utilisant le QR Code affiché à côté de chaque borne.

L'application offre également aux utilisateurs différentes fonctionnalités et informations pratiques, comme une assistance technique, commerciale et administrative, un historique, des alertes, etc. Elle permet également de signaler à Métropolis tout dysfonctionnement temporaire ou toute dégradation.

Une offre unique et des technologies innovantes

Pour s'adapter aux différents usages, l’application offre au client la possibilité de choisir entre trois types de bornes et de choisir la vitesse de sa charge, en fonction du temps dont il dispose.

Il s’agit tout d’abord de Métropolis Proxi jusqu'à 7 kW, avec de faibles puissances de recharge pour les batteries de faibles capacités ou les durées de stationnement longues. Autre choix, Métropolis Citadine jusqu'à 22 kW, de fortes puissances pour les durées de stationnement de quelques heures. Enfin, Métropolis Express jusqu'à 150 kW, offre de très hautes puissances pour des besoins de charge très rapides, les longs trajets ou pour les véhicules réalisant des kilométrages journaliers élevés. Sur ces bornes, 100 kilomètres d'autonomie peuvent ainsi être chargés en 10 minutes seulement.