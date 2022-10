MGP : inauguration de bornes de recharge du réseau Métropolis à Choisy-le-Roi

« C’est un plaisir d’inaugurer à Choisy-le-Roi de nouvelles bornes Métropolis, notre réseau de recharge pour véhicules électriques. À l’heure actuelle, 49 communes ont déjà rejoint le dispositif métropolitain, ce qui représente 204 stations et plus de 860 points de charge. Nous proposons aux communes une solution à la fois attractive et robuste qui participe à la construction de la ville durable et résiliente que nous développons au travers de nombreuses actions », a déclaré Patrick Ollier, Président de la MGP.

« Les transports évoluent d'année en année dans la Métropole du Grand Paris et à Choisy-le-Roi nous avons à cœur de proposer une mobilité encore plus diversifiée, plus dynamique, plus éco-responsable. Ces bornes de recharge permettront d'adapter le déplacement des Choisyennes et Choisyens avec un matériel novateur et accessible », a ajouté Tonino Panetta, également conseiller métropolitain.

« Nous sommes fiers d’inaugurer ces premières bornes à Choisy-le-Roi, qui en appelleront d’autres. Cela nous permet d’atteindre nos objectifs en matière d’exigence environnementale et de montrer que nous travaillons activement pour la sobriété énergétique et le climat. C’est le signe d’une nouvelle voie que nous prenons, c’est l’illustration d’une intelligence collective à l’œuvre pour un nouveau monde plus durable et plus résilient », a souligné Richard Dell’Agnola, maire de Thiais et délégué au suivi du Grand Paris Express.

Service « clés en mains » pour les communes de la MGP

Après avoir passé un appel à initiatives privées (AIP), la Métropole du Grand Paris a retenu l’offre du groupement français Métropolis pour financer et gérer le déploiement et l’exploitation des bornes de recharge. L’objectif, que les 130 communes de la MGP (hors Paris) n’aient rien à financer et perçoivent des redevances, tout conservant leur compétence, en mettant simplement à disposition les emplacements retenus. Ce dispositif, robuste économiquement, évolutif et durable, prévoit le versement à la commune de 5 000 euros par place de stationnement, dès la mise en service des stations. La commune percevra également des redevances annuelles correspondant à la redistribution de 50 % des résultats nets de la société.

En outre, le réseau Métropolis ambitionne de déployer 5 000 bornes sur le territoire métropolitain et se trouve inscrit, à la faveur d’un engagement de la Métropole en octobre 2020, dans la charte « Objectif 100 000 bornes » portée par l’État au niveau national.

La ville s’engage face aux défis de mobilité durable

Au fil des années, la commune de Choisy-le-Roi a développé son offre de transport pour les habitants et répondu aux nouveaux enjeux de la mobilité avec notamment cette inauguration des bornes de recharge pour véhicules. Trois stations de recharge, pour un total de 20 bornes, seront installées à terme, sur le territoire choisyen : au 14, avenue Louis Luc, au 34 boulevard de Stalingrad et au 63, avenue d'Alfortville. Avec cette installation, Choisy-le-Roi s'inscrit totalement en faveur des mobilités douces et durables pour maintenant et le futur.

Val-de-Marne : 32 stations et 112 points de charge

Dans le Val-de-Marne, Métropolis est, à ce jour, présent dans 11 communes : Ablon-sur-Seine, Bry-sur-Marne, Choisy-le-Roi, La Queue-en-Brie, Orly, Ormesson-sur-Marne, Saint-Maurice, Santeny, Villecresnes, Villiers-sur-Marne et Vincennes ; le réseau Métropolis y a déjà installé 112 points de charge, répartis dans 32 stations.