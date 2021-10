MGG Voltaire : l'hyperspécialisation en droit social

Affiches Parisiennes : Vos deux cabinets collaboraient depuis plusieurs années. Quel a été l'élément déclencheur à l'origine de la décision de fusionner ?

David Guillouet : Cela faisait un moment que nous réfléchissions à fusionner nos deux cabinets, dont les équipes travaillent ensemble depuis plusieurs années. MGG Legal et Voltaire Avocats sont deux cabinets spécialisés en droit du travail, avec des méthodes de travail qui sont similaires et des expertises complémentaires. Il est nous est donc apparu naturel et logique de mettre en commun nos connaissances, notre savoir-faire et nos moyens.

Marijke Granier-Guillemarre : En effet, cette fusion entre Voltaire Avocats et MGG Legal n'est que la continuité de notre activité. Nous partageons les mêmes valeurs, nous collaborons déjà sur certains dossiers, nous avons déjà organisé ensemble des réunions de doctrine avec nos collaborateurs etc. Ce projet est comme une évidence.

Nous avons également constaté que les besoins de nos clients ont évolué depuis une dizaine d'années. Ils sont à la recherche d'avocats en droit social, à l'expertise pointue sur certains sujets bien spécifiques. La fusion de nos deux cabinets nous donnait donc la possibilité de nous adapter à ces nouveaux besoins et d'améliorer le service rendu à nos clients.

A.-P. : Quelles plus-values le regroupement de vos deux cabinets offre-t-il à vos clients ?

M. G.-G. : Nous sommes deux cabinets spécialisés en droit social mais nous avons chacun nos spécificités.

Avec ce rapprochement, nous sommes en capacité de couvrir toutes les domaines de notre activité qu'ils soient classiques ou émergents : droit de la sécurité sociale, droit syndical ou encore négociation collective et restructurations compliance, alertes éthiques, RGPD etc. MGG Voltaire peut ainsi répondre aux besoins tant des grands groupes, ETI et PME, que des filiales françaises de groupes internationaux.

D. G. : Effectivement, pour Voltaire Avocats, cette fusion nous permet d'offrir à nos clients une ouverture à l'international et c'est ce que nous permet notamment le réseau ELLINT, qui regroupe plus de 200 avocats en droit social dans 15 pays.

Du côté de MGG, son équipe peut désormais proposer à ses clients une offre de services élargie en droit de la sécurité sociale ou en droit pénal du travail. La complémentarité est donc un point extrêmement important.

M. G.-G. : Aujourd'hui, on est sur un rapport excellent puisque l'on a des pôles que l'on a construits avec des compétences bien définies, qui fonctionnent, et qui nous permettent d'orienter nos clients vers le meilleur interlocuteur. Ils ont tout de suite l'hyper-spécialiste à l'intérieur d'un cabinet qui est déjà spécialisé.

C'est un changement de tendance : les clients recherchent des spécialistes et, au sein des cabinets de niche, l'ultra-compétence, ce que l'on est aujourd'hui en capacité de leur apporter.

Le travail sur la technique que l'on fait chaque jour s'illustre également par nos liens avec l'université et les étudiants. On met l'accent sur la haute technicité de nos collaborateurs et nous proposons un programme de formation à nos clients, qui est très apprécié. Autant de sujets fondamentaux dans notre ADN.

La technicité et la qualité de service et de prestation sont donc une réelle plus-value pour nos clients, que nous accompagnons jusqu'au bout. Nous les aidons très concrètement au quotidien, nous sommes avec eux chaque jour sur le terrain. Nous ne sommes pas uniquement des techniciens intellectuels, nous savons être très pragmatiques.

A.-P. : Quels sont vos projets programmés à court terme ?

M. G.-G. : MGG Voltaire lance cette année le prix Ellint qui récompensera les meilleurs articles d'étudiants, en anglais, sur le droit social français, afin de le diffuser à l'international et de le faire rayonner. Pour cette première édition du prix, des étudiants de M1 et de M2 composeront sur le thème de “la protection du salarié lanceur d'alerte” et ceux qui auront été retenus participeront à un Grand oral dont le gagnant remportera la somme de 5 000 euros et aura la chance d'être publié dans une revue anglaise ainsi que d'effectuer un stage chez MGG Voltaire et chez nos correspondants anglais. Cette année sera également la 14e édition du Prix Voltaire qui récompense les meilleurs travaux universitaires en droit du travail et droit de la sécurité sociale, et qui fonctionne très bien.

Nous continuerons également à mettre en place des programmes de formation au sein de notre structure, comme Voltaire Avocats et MGG Legal avaient l'habitude de le faire. Par ailleurs, grâce à notre équipe de 25 avocats, nous pouvons être plus présents sur les gros dossiers de réorganisation et de plans sociaux, sur lesquels nous sommes amenés à travailler de plus en plus.