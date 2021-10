Meurtre du père Olivier Maire : « notre droit doit être en phase avec l'évolution de la société »

Dès 2018, le think tank France Audacieuse (fondé en 2016 par l'avocate engagée politiquement au sein de la fondation sociale-libérale Génération Citoyens, actuellement adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris en charge du développement économique, des entreprises et de l'emploi) publiait sur son site un article de Pierre Viaux, ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et ancien ambassadeur de France.

Celui-ci appelait à une évolution du droit d'asile, qui n'est plus adapté à la situation présente et future de notre pays, et demandait une harmonisation des pratiques pour éviter que ce droit d'asile devienne intolérable pour les pays d'accueil et qu'il maintienne une confusion entre migrants de toutes natures aux mains des trafiquants et réfugiés légitimes.

Pour ce think tank libéral indépendant « il nous faut aussi une volonté politique forte pour appliquer les décisions définitives d'expulsion, qui ne le sont actuellement qu'à hauteur de 20 % ».

D'autre part, la justice doit être impérativement plus rapide et plus adaptée à notre temps, où les violences sont de plus en plus communes, et la psychiatrie, parent pauvre de la cartographie des soins de santé, doit être soutenue.

« En un mot, notre droit et son application doivent être en phase avec l'évolution de notre société », conclut Me Alexia Germont.