Meudon : signature d'une Charte de partenariat avec

La mise en œuvre de cette charte sera déclinée selon quatre axes prioritaires pour l'accueil par le logement et l'accompagnement des jeunes (16-30 ans) à l'entrée de la vie active sur le territoire de GPSO : le logement des jeunes et leur parcours résidentiel, l'emploi des jeunes et l'appui à l'activité des entreprises dans ce domaine, le développement personnel et l'insertion par les activités de loisirs, sportives et culturelles, et 'insertion dans la cité et le développement de la citoyenneté.