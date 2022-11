Meudon se chauffe grâce à la géothermie

En Île-de-France, de plus en plus de municipalités adoptent le chauffage et l’eau chaude à partir du sous-sol, où la température de l'eau se situe entre 50 et 95 degrés. À Meudon, le quartier de Meudon-la-Forêt compte environ 15 000 habitants qui vont être raccordé à la géothermie.

Selon les estimations, notamment réalisées par Engie, cette ressource énergétiquer permet d'éviter l'émission de 17 700 tonnes de CO 2 par an. « Ce n'est pas une première mondiale, mais ça n'en reste pas moins un projet important, à cause de ce chiffre massif : 83 % du réseau sera alimenté par des énergies renouvelables », selon Yann Madigou, directeur grand territoire d'Engie Solutions.

Dans le quartier de Meudon-la-Forêt, le gaz sera seulement utilisé à 17 %. « Sur l'Île-de-France, il n'y a pas beaucoup de réseaux qui ont un taux d'énergie renouvelable aussi haut », précise Yann Madigou.

La ville voisine de Vélizy-Villacoublay, dont la centrale géothermique a été mise en service l'année dernière, avait annoncé que sa production énergétique serait issue « à plus de 60 % d'énergie renouvelable ». « En fonction de l'évolution du prix de gaz, la réduction sur la facture sera comprise entre 25 et 40 % », a évalué le maire (UDI) de Meudon, Denis Larghero. L'élu participait à une cérémonie pour officialiser la création de la société GéoMeudon, qui construira et exploitera la géothermie, et dont Engie Solutions et la mairie seront actionnaires. « Ce projet a commencé avant la crise ukrainienne mais la crise énergétique a accéléré la prise de conscience par les clients de sa nécessité », a indiqué Denis Larghero.