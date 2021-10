Mettez-vous à la page…web !

Ces modules co-financés par les AGEFOS (Association pour la GEstion de la FOrmation des Salariés des Petites et Moyennes Entreprises) et le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) permettent d’acquérir les compétences pour la création d’un site internet et l’utilisation des réseaux sociaux.

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous renseigner sur le net avant d’acheter, quand nous ne le faisons pas directement sur la toile !

La CCI propose donc plusieurs modules (15 au 17 avril ; 26 - 27 mai et 3 - 4 novembre ) portant sur la création du site internet, la valorisation de la boutique virtuelle, les outils adaptés à la vente en ligne et le référencement.