Métropole du Grand Paris : volet institutionnel

Fruit d’une concertation de près de six mois menée par Marylise Lebranchu avec les parlementaires franciliens, la Métropole du Grand Paris, a pu voir le jour grâce à une démarche ambitieuse et inédite de co-construction entre le Parlement et le Gouvernement.

La Métropole du Grand Paris devrait être rapidement dotée d’une gouvernance efficace et cohérente pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de grande métropole mondiale, tout en traitant les problèmes quotidiens de ses habitants à la bonne échelle. En matière de logement notamment puisque la métropole est dotée de la totalité des compétences de la chaîne du logement, de la programmation à la production, jusqu’à la mise en œuvre du droit au logement et à l’accompagnement des personnes mal logées.

Marylise Lebranchu a affirmé que "le vote de la loi a constitué une première étape. Un travail important de concertation avec les élus locaux va devoir être poursuivi pour mener ce travail titanesque de rationalisation de la carte communale en évitant les freins d’une résistance excessive".

Ce sera le rôle de la mission de préfiguration, co-présidée par le préfet de Région et le président de Paris Métropole. La ministre a insisté pour que les travaux préparatoires soient conduits le plus rapidement possible afin que la mission de préfiguration soit opérationnelle dès la mise en place de l’outil juridique, au mois d’avril.

Elle a aussi annoncé son intention d’entretenir un dialogue régulier avec les préfets afin d’avoir une information précise en provenance des territoires concernés, au-delà des déplacements qu’elle effectue elle-même, comme ce fut le cas à Cachan et à Chelles notamment.

La ministre effectuera dans le courant du mois d’avril un déplacement « 24h au cœur des services publics » sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris.