Métropole du Grand Paris : débat citoyen ouvert autour des rendez-vous « Parlons-en ensemble ! »

La Métropole du Grand Paris vient de lancer les rendez-vous « Parlons-en ensemble ! », initiés par Patrick Ollier, président de la MGP, et de Philippe Laurent,maire de Sceaux et vice-président délégué aux Finances et à l'information citoyenne ; des débats en ligne auxquels les citoyens qui habitent, étudient ou travaillent dans la Métropole pourront participer et échanger avec des élus métropolitains et des experts.

Métropole du Grand Paris