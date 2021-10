Métro : prolongement de la ligne 1 du métro bien engagé

Les études présentées confirment la rentabilité du tracé. Le prolongement de la ligne 1 du métro jusqu'à Fontenay est en bonne voie. Les résultats des études engagées en 2012 ont été présentés et confirment la rentabilité du projet. Le tracé qui dessert le carrefour des Rigollots, le plateau et le pôle multimodal du Val-de-Fontenay devrait être retenu dans le Dossier d’Objectifs et des Caractéristiques Principales (DOCP).