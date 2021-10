Métro parisien : les MF19 arrivent...

Île-de-France Mobilités et la RATP ont récemment passé une commande qualifiée d'“historique” auprès du groupement Alstom-Bombardier afin de poursuivre la modernisation des transports franciliens initiée depuis 2016. Une première commande ferme d'un montant de 658 millions d'euros de 44 trains a été passée pour équiper d'abord les lignes 10 (30 trains de 5 voitures), 7bis et 3bis (14 trains de 4 voitures), mais il pourrait bientôt s'agir de 410 MF19 pour un montant total de 2.9 milliards d'euros. Le renouvellement se fera à partir de 2024, la 13 devrait suivre les premières lignes citées. Et dans l'hypothèse où certaines lignes seraient automatisées, le MF19 pourrait aussi exister sans cabine de conduite.



Pour faciliter les montées et descentes, ces trains seront équipés de portes plus larges que celles du matériel roulant actuellement (1,65m contre 1,575m sur les MF77 et 1,30m sur les MF67) et il n'y aura pas de séparation entre les voitures. La RATP et Île-de-France Mobilités promettent le nec plus ultra du confort avec une ventilation réfrigérée, une information sonore et visuelle sur support numérique, des vidéos protection de dernière génération, mais aussi avec des prises USB pour recharger son téléphone et même des éclairages LED sous les sièges pour améliorer l'ambiance du trajet.



Par ailleurs, ces trains seront équipés d'un système embarqué de comptage de voyageur par flux pour mesurer plus finement la fréquentation des lignes et améliorer le service rendu. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, la motorisation permettra de réduire la consommation en énergie de traction d'au moins 20 % par rapport au matériel actuel et la technologie de freinage électrique sera des plus performante.



Le projet mobilisera 900 emplois. « Ce programme extraordinairement ambitieux implique également le renouvellement des ateliers de maintenance associés, un challenge industriel majeur à relever dans les années à venir pour la RATP », précise la PDG Catherine Guillouard. À plus court terme, les Parisiens pourront profiter de la mise en œuvre des premiers MP14, trains à huit voitures pour la ligne 14, dès l'année prochaine.