Metro France, N°1 des formations d'entreprise

Dans un environnement en perpétuelle mutation et marqué par la nécessité d'accompagner au changement les équipes et les nouvelles formes de management et de leadership, la formation professionnelle déployée pour les collaborateurs de Metro France avait toute légitimité à être mise à l'honneur à l'occasion du Printemps des Universités d'Entreprise U-Spring.

D'abord primé dans la catégorie “Leadership & Management”, le célèbre grossiste a retenu toute l'attention du jury par son programme “Lead&Win” complet, structuré, adapté et aligné à la stratégie du groupe.

Son parcours, mis en place en novembre 2017, réalisé pour un public de 700 cadres encadrants ou non, opérationnels et fonctions supports, se voit muni d'un système d'évaluation à 360° impliquant également le comité de direction de l'entreprise.

L'équipe s'est par la suite vue invitée une deuxième fois à monter sur le podium pour un nouveau trophée dans la catégorie “Formation branche / métier”, le jury ayant été séduit par la belle articulation de la coordination autour du parcours de formation, l'adaptation du métier par rapport au marché, la durabilité et l'anticipation du projet.