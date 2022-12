Métro du Grand Paris : l’achèvement n’aura pas lieu en 2030

L’achèvement du métro du Grand Paris, initialement prévu en 2030, aura « quelques mois de retard », a récemment indiqué le président de la Société du Grand Paris (SGP), Jean-François Monteils. Tout en assurant qu’il était par ailleurs « très confiant sur la bonne marche » de cet immense chantier. Pour rappel, le calendrier avec les perspectives d’ouverture de certains tronçons avait déjà été calé de deux ans pour cause de pandémie et de difficultés techniques.

La SGP est chargée de construire 200 km de métro automatique autour de Paris, avec quatre nouvelles lignes, numérotées de 15 à 18, ainsi qu’effectuer le prolongement de la ligne 14. « Nos chantiers avancent », il y en a 170 en cours, et « l’essentiel des délais pourront être tenus », a déclaré Jean-François Monteils.

Les prolongements de la ligne 14 dans les temps

« On est parfaitement à l'heure » pour les prolongements de la ligne 14 attendus pour les Jeux Olympiques de 2024, au nord jusqu'à Saint-Denis Pleyel où doit être construit le village olympique, et au sud à l'aéroport d'Orly, a relevé en particulier le président de la SGP. Mais tout ne pourra pas être fini en 2030 comme l'annonçaient depuis des années les promoteurs du plus vaste chantier d'Europe. « La dernière échéance du Grand Paris Express ne sera pas 2030 », a constaté Jean-François Monteils.

La réalisation d'une bonne partie de la ligne 15 doit être confiée par lots entiers, à l'ouest, au nord et à l'est de la capitale, à des groupes de BTP. Or, les offres reçues pour le lot allant de Pont de Sèvres à

Courbevoie ne permettent pas d'envisager une ouverture en 2030. C'est un tronçon particulièrement sensible, passant notamment sous le quartier d'affaires de La Défense. Aucune date n’est fixée pour l’ouverture de cette partie, mais le président de la SGP a indiqué : « On n’est pas à deux ans de retard. On décale de quelques mois, et on se sent beaucoup plus robuste sur le planning global ».

Coût des travaux non remis en cause

Selon Jean-François Monteils, « les retards ne remettent pas en cause le coût des travaux ». « On raisonne en coût d’objectif, avec un devis global pour le projet. Celui-ci a été établi au sortir de l’été 2021 à 36,1 milliards d’euros, et on n’a pas varié depuis ». Le chantier est essentiellement financé par des recettes fiscales franciliennes.

Le président de la SGP veut désormais mettre l'accent sur la stratégie environnementale d'un projet qu'il souhaite « exemplaire », et sur la sécurité des chantiers. L'année 2023 va voir, à l'automne, les premiers essais de la ligne 15, au sud, qui doit ouvrir fin 2025. « Des sections seront bientôt sous tension », a-t-il indiqué, posant « des jalons tangibles d'une mise en service prochaine ».