Métro du Grand Paris : 40 chantiers ouverts au public le 16 octobre

« A l'occasion de cette première journée portes ouvertes, la Société du Grand Paris et ses partenaires organiseront des visites guidées gratuites d'une heure, ouvertes au public sur inscription", a précisé la SGP, promettant des échanges avec « les femmes et les hommes qui font ce projet ».

« C'est une occasion unique de découvrir la complexité du projet que nous réalisons et de comprendre les transformations positives qu'il va engendrer", a commenté la directrice des relations extérieures de la SGP, Sandrine Gourlet. La SGP organisera aussi le même jour une fête de chantier ouverte à tous, à 18h à Massy (Essonne), pour célébrer le baptême du second tunnelier de la ligne 18. Les 200 km du Grand Paris Express en construction comprennent quatre lignes nouvelles de métro automatique, numérotées de 15 à 18, ainsi que des prolongements de la ligne 14. Ils doivent ouvrir par étape entre 2024 et 2030. S'articulant autour d'une ligne circulaire, plusieurs branches doivent relier les aéroports d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, le pôle scientifique de Saclay et des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis, comme Clichy-sous-Bois ou Montfermeil.



Inscriptions sur visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr