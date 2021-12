Métro, boulot, bureaux…

Les valeurs affichées sur cette carte correspondent, pour chaque station, à la moyenne des valeurs locatives – hors charges, hors taxes – des surfaces de bureaux immédiatement disponibles sur le marché́ au 3e trimestre 2021. Ces valeurs s’entendent hors charges et hors taxes.

• Le rythme de progression des valeurs locatives de bureaux continue de ralentir : seulement + 2% entre 2020 et 2021, pour arriver à une moyenne de 420 euros/m2/an sur l’ensemble du réseau (pour 410 euros/m2/an l’an dernier).

• L’amplitude des valeurs locatives moyennes par station de métro s’étend de 100 à 720 euros /m2/an au 3 trimestre 2021 (de 110 à 740 euros/m2/an en 2020).

• 138 stations affichent une valeur locative moyenne supérieure à 420 euros /m2/an, contre 132 l’année précédente.

• La ligne 3 (490 euros/m2/an), est la ligne avec la moyenne de loyer la plus élevée du réseau francilien. Elle succède à la ligne 14 en tête depuis trois ans.

• La palme des trois stations les plus chères revient à Champs-Elysées Clémenceau (ligne 1- ligne 13) à 720 euros/m2/an, Alma Marceau (ligne 9) à 680 euros/m2/ an, et La Tour Maubourg (ligne 8) à 670 euros/m2/an.

|• 14 stations de métro affichent une valeur locative inférieure à 200 euros/m2/an, contre 23 l’année précédente.

• La ligne la moins chère du réseau francilien au 3e trimestre 2021 est la ligne 3bis, suivie par la ligne 13, à des valeurs moyennes aux alentours de 330 euros/m2/an et 380 euros/m2/an respectivement.

• L’amplitude des valeurs moyennes enregistrées sur la ligne 13 est néanmoins très grande entre les stations intra-muros (470 euros/m2/an en moyenne) et celles en périphérie (230 euros/m2/an en moyenne).

• Les stations Aubervilliers Pantin Quatre Chemins (ligne 7) et Fort d’Aubervilliers (ligne 7) à 100 euros/m2/an, sont les stations avec des loyers moyens parmi les moins élevés du marché. Elles sont toutes deux en périphérie Nord.