Métiers de l'immobilier : le Groupe ESPI et Procivis mutualisent leurs réseaux

Au sein du réseau Procivis, les étudiants du Groupe ESPI trouveront des sociétés accueillantes et des professionnels prêts à leur transmettre compétences et savoirs. Le Groupe ESPI, 1er Groupe de formation français aux métiers de l'immobilier, dispense des titres de niveau Bachelor et Mastère Professionnel dans les domaines de la promotion immobilière, de l'aménagement du territoire, de l'ingénierie financière, du property management et du développement durable.



Autour de l'avenir de cette jeunesse passionnée par les métiers de l'immobilier, les Présidents de Procivis et du Groupe ESPI aujourd'hui s'associent et s'engagent.



Vers une pédagogie partagée



Le Groupe ESPI associera Procivis à la réflexion concernant les contenus de formation des étudiants,en adéquation avec les besoins du marché. Les collaborateurs de Procivis seront également associés aux événements du groupe tels que les conférences, les tables rondes ou encore les jurys de soutenance, afin d'y partager leur expertise.



Développer son réseau



La notion de réseau, qui est au cœur de la philosophie de Procivis, intéresse particulièrement les étudiants, qu'il s'agisse de trouver un stage, une alternance et d'entrer sur le marché du travail. Pour développer ce réseau et tisser des liens forts et durables, le Groupe ESPI et Procivis s'engagent à multiplier les occasions de rencontres par le biais de visites de chantiers, de coaching aux entretiens, de remises des diplômes, d'échanges avec les alumni, etc.



Au-delà de ces rencontres régulières, le partenariat permettra une intégration plus durable des étudiants du Groupe ESPI dans la structure même de Procivis, en convention de stage ou en contrat d'apprentissage. Le réseau partagera ses offres d'emplois avec les étudiants et les anciens, et l'école lui donnera en retour accès à sa CV-thèque.