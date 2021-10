Métiers d'art : les territoires font dans la dentelle

Créées et fédérées par l'Institut national des métiers d'art et placées sous le haut patronage du président de la République, ces journées sont devenues, au fil des ans, la plus grande manifestation internationale dédiée aux métiers d'art.

Placées cette année sous le thème “Métiers d'art, Signatures des territoires”, les Français ont été très nombreux à aller à la rencontre de ces professionnels, véritables acteurs de richesse culturelle et économique de la France et de ses régions. Ateliers, musées, monuments historiques, centres de formation…

Au total, 67 rendez-vous d'exception et 1 060 événements jeune public ont permis à chaque visiteur de trouver chaussure à son pied. Cette 13e édition a mobilisé 18 pays européens.

Un secteur économique essentiel

Sur le plan économique comme sur le plan culturel, le secteur des métiers d'art joue un rôle indispensable. À lui seul, il génère environ 50 000 emplois made in France et met en lumière l'ensemble des capacités créatrices de notre pays. Ces professions permettent également de revitaliser le secteur du tourisme (déjà bien portant) par l'attractivité de nos territoires.

En effet, les visiteurs du monde entier viennent en France pour admirer notre patrimoine et les artisans (tailleurs de pierre, vitraillistes, ardoisiers, restaurateurs, ébénistes) en assurent sereinement la pérennité. Le rôle de l'État est d'accompagner les métiers d'art pour les aider à atteindre leur équilibre économique. Les professionnels du secteur, au-delà de leurs spécificités propres et de leurs besoins particuliers, rencontrent tous les mêmes problèmes : des marchés trop restreints et un système de formation qui a la particularité, intrinsèquement contradictoire, d'apparaître à la fois comme élitiste et peu attractif.

Dans la mise en œuvre de sa politique culturelle en direction du secteur, l'État pourrait développer des outils permettant d'agir sur ce marché et d'accroître ainsi le nombre de ses acteurs professionnels.

Des domaines variés

Héritage d'un savoir-faire précieusement élaboré au fil des siècles, les métiers d'art sont omniprésents dans notre quotidien et, ironie du sort, nous passons parfois à côté sans nous en rendre compte. Ces professions s'étendent de la décoration (canneur-rempailleur, cirier, doreur, ébéniste) au textile (brodeur, dentellier) en passant par le jeu (fabricant de figurines et de jouets) et le spectacle (costumier, fabricant de masques et d'accessoires). Mais une question légitime vient à l'esprit.

Les progrès techniques et notre futur orienté toujours plus vers le tout numérique détruiront-ils, un jour, ce savoir-faire millénaire ? Tout dépendra de notre intelligence collective et de notre capacité à sauvegarder ce riche patrimoine, fruit de notre histoire ancestrale.