Mesures de sécurité exceptionnelles prises pour l'ouverture du Procès des attentats du 13 novembre

Parmi ces différentes mesures, un périmètre sera installé aux abords du Palais de Justice, au sein duquel les piétons et les véhicules feront l'objet de filtrages et de contrôles par les forces de l'ordre. Effective dès le 8 septembre prochain, et jusqu'au moins mai 2022, cette configuration concernera les jours d'audience du procès soit :

Le 13 septembre 2021 ;

Les 4, 11 18 et 25 octobre 2021 ;

Le 15 novembre 2021 ;

Les 21 et 28 mars 2022 ;

Les 4 et 11 avril 2022

Les horaires précis du périmètre de sécurité ne sont pas encore définitivement arrêtés mais s'étendront de tôt le matin jusque dans la soirée. De ce fait, l'Île de la Cité devrait donc être accessible sans restriction le week-end et certains lundis.

Par ailleurs, un périmètre de sécurité, dont l'accès sera interdit, entourera le Palais de justice : le boulevard du Palais, le quai des Orfèvres, le quai de l'Horloge et la rue de Harlay seront concernés. La place Dauphine et ses restaurants sont libres d'accès aux piétons à partir de la rue Henri Robert (Pont Neuf).

Circulations modifiées

En raison de ces mesures hors normes, la circulation des piétons, vélos, voiture et certains transports en communs seront modifiés.

Ainsi, la circulera piétonne restera possible boulevard du Palais mais sera réservée aux parties prenantes du procès rue de Harlay et interdite quai des Orfèvres entre la rue de Harlay et le pont Saint Michel (accès détenus). La circulation des vélos sera interdite boulevard du Palais dans les deux sens. A savoir que des places supplémentaires de parking ont été demandées entre la Préfecture et le tribunal de Commerce. Enfin, les véhicules ne pourront circuler sur tout le périmètre pendant la durée du procès. Des voies de déviations seront mises en place à partir de la place du Châtelet et de Saint-Michel y compris pour les bus, pour rejoindre le Pont-Neuf et la rue de la Cité. Les stations de métro Pont-Neuf et Cité resteront, en revanche, ouvertes.

S'agissant des parkings Harlay Pont Neuf et Lutèce, ils ne seront accessibles qu'aux abonnés et amodiataires sur présentation d'un macaron fourni par INDIGO et seront fermés tous les soirs, week-end compris, à partir de 20h30. Les avocats qui y stationnent habituellement ne pourront donc plus y accéder pendant toute la durée du procès, y compris les lundis et les week-ends.

Enfin, tout au long du procès, le Palais sera divisé en deux secteurs, complétement étanches à certains horaires : le secteur réservé aux acteurs du procès V13, accessible uniquement par la place de Harlay et le secteur de « droit commun », accessible uniquement par l'entrée des professionnels, situé 4 boulevard du Palais.

Pour plus de clarté, la Préfecture a mis à disposition un plan des différents secteurs concernés par les mesures de sécurité qui peuvent faire l'objet de modifications à tout instant.