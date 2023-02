Mes Aides Publiques Infogreffe : un accès simplifié

Service Infogreffe depuis l’été 2022, la plateforme Mes Aides Publiques Experts, qui centralise plus de 6 400 aides publiques dédiées aux entreprises, continue de s’améliorer. Dorénavant, la plateforme facilite la diffusion de l’offre auprès des bases clients des experts utilisateurs de la plateforme, en les interrogeant directement sur leurs besoins en accompagnement. Les cabinets peuvent ainsi créer une offre “aides publiques” rentable en 15 minutes, avec un accès gratuit pour le premier essai.

Mes Aides Publiques Infogreffe : plus de 5 000 experts utilisateurs

Depuis juin 2022, Mes Aides Publiques Infogreffe (MAPI) se positionne comme un outil technologique (en marque blanche) destiné, dans sa version Expert, aux professionnels du chiffre et du droit : experts-comptables, avocats, formalistes, assureurs, courtiers, etc. La plateforme mapi-expert.fr, recensant à ce jour déjà plus de 6 400 aides publiques, leur permet d’identifier simplement les aides publiques auxquelles leurs clients ont droit, et de les accompagner.

Depuis son lancement en version Expert, la plateforme MAPI ne cesse d’évoluer et d’accueillir de nouvelles aides, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux experts. Au total, ce sont plus de 5 000 experts provenant de 50 cabinets de toutes tailles qui ont déjà conseillé plus 20 000 entreprises.

Entre 25 et 100 nouvelles aides publiques sont ajoutées ou mises à jour chaque semaine, s’ajoutent aux 6 400 aides déjà recensées (dont près de 1 000 aides européennes). MAPI propose des aides allant du chèque énergie pour les artisans en IDF aux aides plus conséquentes comme Franceagrimer, qualifiées et enrichies par filières. MAPI peut compter sur un réseau grandissant de partenaires et contributeurs : Telecom Paris & Institut Polytechnique, l’Ordre des avocats du barreau de Paris ou encore France FinTech. La plateforme recense à ce jour 1 400 financeurs.

Accompagnent individuel pour créer la meilleure offre d’aides publiques

L’espace pro de la plateforme permet aux experts disposant de compétences propres à leur profession d’affiner leur mission de conseil sur-mesure grâce à différents outils : veilles d’aides publiques personnalisées, livrables générés en quelques clics, espace client avec messagerie intégrée, algorithme de recherche des aides à partir d’un seul SIREN. La plateforme MAPI permet à l’expert d’importer simplement sa base de clients à partir de leur SIREN et d’en mesurer les besoins gratuitement grâce à une fonctionnalité dédiée. Les clients de l’expert peuvent alors facilement entamer le processus d’accompagnement. 100 000 simulations ont ainsi déjà pu être effectuées en 2022.

Depuis peu, les experts MAPI peuvent également bénéficier d’un coaching sur l’optimisation des fonctionnalités de la plateforme pour leur activité, les meilleures stratégies de communication et de vente à mettre en place. L’équipe MAPI les accompagne gratuitement pour rendre leur offre de conseil rentable, et ouvrir une porte vers de nouvelles missions à proposer.

« Mes Aides Publiques Infogreffe version Expert propose aujourd'hui une plateforme et une équipe dédiée pour accompagner les cabinets d’experts-comptables, avocats et autres conseillers à créer leur offre. On espère que grâce à l’accessibilité des aides permise avec la technologie, la diffusion et la popularisation de l’accompagnement, celles-ci seront plus aisément actionnées. Gare à l’épuisement des enveloppes ! », a déclaré Michel Struk, fondateur de Mes Aides Publiques Infogreffe.

« Nous avons reçu un excellent accompagnement de l'équipe. Les formations sont claires et précises. Elles sont essentielles pour comprendre le fonctionnement du site, notamment pour éviter d'être submergé de propositions, puis d'élargir la recherche pour en trouver davantage. Le gros point fort est l'édition de livrables de présentation d'une aide, ce qui permet de la présenter au client et de lui proposer ensuite une mission. L'équipe est toujours à l'écoute et disponible pour répondre à nos questions lorsque nous avons des lacunes. », a témoigné Sylvain Balandrade, expert-comptable associé SECRH à Rambouillet.