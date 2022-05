Mermoz Avocats et HPML fusionnent

Sous le nom de Mermoz Avocats, le cabinet compte ainsi 50 avocats dont 15 associés et 4 counsels, exerçant à Paris, Lyon et Bruxelles et est animé par un binôme de managing partners composé de Catherine Nahmias-Ferrandini et de Nada Sbaï.

L’ambition affichée de Mermoz Avocats est celle d’un cabinet pluri-disciplinaire avec une forte dominante transactionnelle en particulier sur le segment du mid-cap et une palette complète de services en droit des affaires. Les équipes interviennent en corporate, fiscalité, financement, restructuring, concurrence et distribution, pratiques contractuelles complexes, données personnelles, droit social et possèdent une réelle expertise en contentieux des affaires.

S’appuyant sur la compétence d’une équipe étoffée et pérenne, présentant une complémentarité d’expertises et d’expériences combinée à une culture d’entreprise marquée par un fort esprit d’équipe et d’entreprenariat, Mermoz Avocats est à même d’accompagner ses clients dans leurs ambitions en France et à l’international.

Depuis sa création en 2000, HPML est devenu un acteur incontournable des opérations de capital investissement/private equity et fusions-acquisitions, réalisant plus de 50 opérations par an dont une majeure partie sur le segment du mid-cap pour HPML, combiner ses compétences à celles de Mermoz Avocats s’inscrit dans sa dynamique de croissance en vue de répondre, à travers une offre complète en droit des affaires, aux besoins de ses clients qu’il s’agisse de structuration ou de réalisation d’ opérations d’acquisition, de cession de développement ou encore de suivi de leurs activités. Les équipes interviennent également de manière autonome au sein de chaque pôle d’expertise pour répondre aux enjeux de leurs clients.

Nada Sbaï et Thomas Hermetet, associés venant d’HPML, précisent « Unir nos équipes à celles de Mermoz nous a paru une évidence pour créer sur le marché une plus grande force de frappe et enrichir le service apporté à nos clients. Nous partageons avec les équipes de Mermoz Avocats des valeurs communes d’engagement, de respect et la même envie d’exercer dans une ambiance dynamique et bienveillante que ce soit en interne ou avec nos clients et partenaires. ».

Gilles Roux et Tristan Segonds, associés à l’origine de l’aventure Mermoz Avocats, complètent : « Nos équipes se sont croisées sur plusieurs dossiers et se connaissaient de réputation. C’est au cœur de l’action que nous avons pu apprécier respectivement nos méthodes, savoir-faire et savoir-être, avant de décider d’avancer ensemble pour faire de Mermoz Avocats un acteur clé du marché français. ».

Depuis le début de l’année 2022, les équipes conjuguées sont intervenues sur plus de 15 opérations dont des dossiers « de place » comme le MBO du groupe Oryx (Propriétés Privées), le rachat par Gerflor d’un pan industriel d’activité du groupe 3M, le LBO d’Ekosport, le LBO de Point Vision, le LBO de LMB ou encore le LBO de VT Logistics.

Pôles de compétences

Les équipes du cabinet Mermoz Avocats sont organisées comme suit :

Corporate Finance (Private-Equity / Fusions-Acquisitions / Financement), 7 associés, 2 counsels et 12 collaborateurs : Aurélie Bonsch, Martin Kyuchukov, Arnaud Levasseur, Gilles Roux, Nada Sbaï, Tristan Segonds et Thomas Hermetet, associés ; Virginie Florance et Marina Llobell, counsels.

Fiscalité, 3 associés et 3 collaborateurs : Nicolas Privat, Laurent Ragot et Philippe Rolland, associés.

Droit de la concurrence et de la distribution, 2 associés et 5 collaborateurs : Leyla Djavadi et Jean-Louis Fourgoux, associés.

Pratique contractuelles complexes et données personnelles, contentieux, 1 associé, 1 counsel et 5 collaborateurs : Régis Mahieu, associé ; Wahib Geaga, counsel.

Restructurations et procédures collectives, contentieux, 1 associé et 4 collaborateurs : Olivier Péchenard, associé.

Droit social, 1 associé, 1 counsel et 2 collaborateurs : Catherine Nahmias-Ferrandini, associée ; Claire Bourgeois, counsel.