Tous les chemins de l’imagination mènent à l’espérance ! Partout, dans les médias, les réunions politiques ou au café du coin, ce sont les mêmes rengaines : la France est à bout de souffle, le pouvoir n’est plus nulle part, les privilégiés se moquent de tout, l’intégrisme et le fanatisme nous menacent, la faillite économique est pour demain, il n’y a plus de morale, la science nous trompe… Dépression et désespérance sont comme les deux mamelles auxquelles semblent s’abreuver les temps modernes. Aussi, est-il grand temps de tourner la page, de quitter un monde qui se meurt pour embrasser avec enthousiasme le monde qui vient. Demain appartient à ceux qui auront l’envie d’avoir envie et… l’envie d’une autre vie. Tel est le défi français !



Dans Merde à la déprime !, le plus célèbre des fils de pub appelle à la mobilisation générale contre l’immobilisme, le fatalisme et le défaitisme. Pour en finir avec cette sinistrose qui ronge notre pays depuis trente ans, Jacques Séguéla nous invite à regarder, recenser et amplifier nos atouts, à (re)trouver ces forces intellectuelles, économiques, démographiques, culturelles, etc qui font la richesse de notre pays. Les statistiques, les études prospectives, les expérimentations multiples le démontrent : « La France a mille est une raisons d’espérer ! » Evidemment, l’auteur ne sombre pas dans l’optimisme béat : les Français vont devoir changer pour faire changer le(ur) monde. Elites culturelles, décideurs politiques, acteurs économiques et simples citoyens, chacun ou plutôt tous allons devoir revoir notre penser, d’innover, de dépenser, d’échanger, de gouverner… de vivre tout simplement ! Mais tout est là, à portée de main, il suffit de vouloir. Et de croire ! Un savoureux éloge de l’incertitude en temps de crise Un petit ouvrage salutaire contre les oiseaux de mauvais augures et le « déclinisme » ambiant…