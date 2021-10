Merci Raymond et Pépins Production végétalisent les toits des écoles à Paris

Parmi eux, les écoles maternelle Faidherbe et élémentaire Saint-Bernard, situées dans le 11e arrondissement. Pour ces sites, la start-up écoresponsable Merci Raymond s'est vu confier - dans le cadre d'un projet de jardin pédagogique porté par la pépinière Pépins Production, aux côtés de l'association de quartier Saint Bernard Animation – la végétalisation des toitures et jardinières d'une superficie de plus de 200 m2.

Merci Raymond et Pépins Production vont ainsi créer trois espaces : un jardin éducatif en plusieurs modules sur une toiture-terrasse de 50 m2, un jardin productif (plantes aromatiques et médicinales) sur une toiture-terrasse de 150 m2, et un jardin mellifère permettant de préserver et d'observer la biodiversité sur une jardinière de 25 mètres linéaires.