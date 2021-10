Mercateam lève 1,2 million d'euros pour l'industrie 4.0

Mercateam a récemment bouclé sa première levée de fonds, d'un montant de 1,2 million d'euros, souscrite par ISAI, via son fonds super angel, Kima, le fonds de Xavier Niel, Notus Technologie et de business angels industriels.

Fondé en avril 2020 par Adrien Laurentin et Kévin Rouvière, Mercateam ambitionne de révolutionner l'industrie française grâce à l'intelligence artificielle, capable de faire gagner jusqu'à 5h par semaine aux managers dans la gestion de leurs plannings et faciliter la montée en compétence de leurs équipes. Si la France industrielle veut redevenir compétitive à l'échelle internationale et répondre aux enjeux du 4.0, il lui faut développer rapidement son savoir-faire et donner les moyens au terrain d'optimiser l'organisation.

Outil d'optimisation des compétences de l'industrie française

Pour répondre à ces enjeux, Mercateam a développé, avec les usines, une plateforme permettant de cartographier l'ensemble des compétences de ces dernières, d'automatiser les placements sur les postes et de faciliter la montée en compétences des opérateurs. Les objectifs visés sont l'optimisation de la polyvalence, la transmission du savoir-faire et la facilitation de la communication entre le support et le terrain.

En donnant enfin aux opérationnels un outil digital adapté, Mercateam assure une réduction des erreurs et une hausse de la productivité organisationnelle. L'entreprise a d'ores et déjà engagé des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs dans cinq secteurs : le luxe, l'aéronautique, l'environnement, l'automobile et la pharmacie.

Cette levée de fonds permettra également à Mercateam de renforcer son équipe technique et de continuer à développer un système de proposition de formation et de planning intelligent. L'outil est coconstruit avec les opérateurs qui sont l'avenir de l'industrie française et au cœur de l'ADN de Mercateam.

« L'industrie a trop longtemps été délaissée par les entrepreneurs de la tech. Avec Mercateam et l'aide du digital, nous remettons l'opérateur au centre des débats et nous donnons un nouveau souffle à la productivité humaine des usines françaises. », déclare Adrien Laurentin, co-fondateur de Mercateam. « Nous pensons que le digital est le levier qui va permettre à l'industrie française de redevenir compétitive à l'échelle internationale. » ajoute-t-il.

« En plaçant intelligemment les opérateurs terrain au centre de l'attention, la plateforme Mercateam est aujourd'hui un facteur clé du succès de la transformation et du renouveau de l'industrie française. », explique Christophe Raynaud, managing partner de ISAI.