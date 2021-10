Même en confinement, les avocats continuent de travailler

Sauvegarder l'Etat de droit et faire en sorte que les justiciables aient accès à l'information juridique et à la Justice était certainement l'une des missions des avocats la moins présentes dans leur esprit il y a quelques semaines. Plongés dans leurs dossiers et leurs tâches quotidiennes, ils étaient loin de penser que leur expertise serait bientôt un bien précieux, en temps de confinement pour cause de crise sanitaire planétaire. En effet, les avocats comptent aujourd'hui, après les soignants bien sûr, parmi les professionnels les plus à même de soutenir l'activité économique et de répondre à nos nombreuses interrogations liées à la situation actuelle, notamment en droit du travail ou en fiscalité des entreprises.

Maintien de l'activité

Le maintien de l'activité n'est pas aisé pour tous les cabinets d'avocats. L'ampleur de la tâche n'est pas du tout la même selon leur taille et leur secteur. De fait, les spécialistes en droit social ou encore les fiscalistes et les affairistes vont certainement avoir une hausse d'activité au contraire des civilistes et des pénalistes. En outre, les grandes structures sont souvent rompues aux outils de travail à distance, ce qui n'est pas le cas des petits cabinets. Afin de pouvoir mieux organiser le télétravail, le Conseil national des barreaux (CNB) a donc mis en place une cellule de crise pour délivrer aux avocats des informations sur les outils numériques et la réglementation en vigueur. Ce qui est certain, c'est que la profession est déterminée à continuer à exercer.

Des instances sur le pont

Le dynamisme de ses instances représentatives en témoigne. Après avoir mobilisé toutes leurs forces depuis des mois pour la lutte contre les réformes de la Justice puis celle du régime des Retraites, elles ont très vite su mettre leurs savoir-faire au service de l'intérêt général, notamment à travers une hotline. Le Conseil national des barreaux (CNB) a en effet lancé l'opération « Avocats solidaires » dès le 24 mars, proposant des consultations téléphoniques gratuites pour répondre aux questions des justiciables liées à la crise du Covid-19.

En plus de cet effort de solidarité en ces temps de crise sanitaire sans précédent, le CNB s'est organisé pour accompagner les avocats dans cette

« période décisive pour notre pays » afin qu'ils soient « parfaitement informés ». L'objectif étant, d'une part, que les avocats aient connaissance des décisions qui les concernent dans les plus brefs délais, ce pourquoi « le CNB assure un contact régulier avec la Chancellerie ». Il a en outre interpellé le Premier ministre dans une lettre du 20 mars pour l'alerter sur les difficultés rencontrées par la profession et souhaite qu'elle soit éligible au fonds de solidarité. Et, d'autre part, que les avocats soient au fait de tous les mécanismes exceptionnels mis en place pour pallier les effets de la crise afin de conseiller au mieux leurs clients. Une page « point d'information Covid-19 » du site du CNB, contenant « les dernières actualités en temps réel », allant d'une synthèse des lois d'urgence sanitaires au décryptage des mesures de chômage partiel ou encore à la suspension des délais de jugement de la CEDH, est ainsi régulièrement mise à jour. De quoi tenir l'ensemble du barreau bien informé et tout à fait opérationnel.