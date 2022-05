Mélina Cavaillé et Elyssa Valiha Bouazza lauréates des bourses "Herbert Smith Freehills – Cercle Montesquieu"

Ces bourses sont organisées chaque année par Herbert Smith Freehills, en partenariat avec l’association Entente Cordiale, programme franco-britannique des bourses du British Council, et la Commission Franco-Américaine Fulbright, sous la responsabilité de Louis de Longeaux, associé et responsable de la pratique banque et finance à Paris.

Les bourses, d'un montant de 10 000 euros chacune, permettent à des étudiants en droit inscrits dans une université française de faire un LLM d'excellence au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Mélina Cavaillé effectuera son LLM au Kings' College (UK) et Elyssa Valiha Bouazza à l'Université de Berkeley (USA).

Les candidats à la bourse sont dans un premier temps présélectionnés sur dossier par Laurence Vincent et Vincent Danton, en charge de cet exercice depuis plusieurs années. Ils sont ensuite conviés à un entretien individuel, qui leur permet de présenter leur parcours et leur projet professionnel. Cette année, les entretiens de sélection ont eu lieu le jeudi 14 avril au sein du cabinet Herbert Smith Freehills. Le jury était composé des personnes suivantes :

• Mathilde Bonnet, Caisse des Dépôts

• François Chaptal, Les Éoliennes en Mer

• Mathias Dantin, Herbert Smith Freehills

• Thibault Delorme, Air Liquide

• Agnès Garbay, Dalkia

• Eduardo Lico Habib, Société Générale

• Geoffroy Renard, Tikehau Capital

• Emma Röhsler, Herbert Smith Freehills

• Martine Roussel, Commission Franco-Américaine Fulbright

• Annabelle de Saint Albin, Devialet

• Catherine Saracco, British Council

• Benjamin Thorez, Worldline

• Mathilde de Zaluski Fleytoux, Bureau Veritas

« Nous avons encore une fois eu le bonheur de rencontrer des étudiants extrêmement brillants et déterminés qui souhaitent poursuivre une formation hautement qualifiée au Royaume-Uni et aux États-Unis. Nous souhaitons les remercier chaleureusement pour ces échanges très riches et nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent », a commenté Emma Röhsler, associée du cabinet Herbert Smith Freehills.

« Nous avons été très impressionnés par le parcours académique des candidats et leur envie d'exceller. Nous les félicitons pour la qualité exceptionnelle de leurs dossiers et leur enthousiasme lors des entretiens avec les membres des jurys. Le choix fut bien évidemment difficile mais nous sommes convaincus que chaque candidat a un avenir très prometteur dans le secteur juridique », a ajouté Mathias Dantin, associé du cabinet Herbert Smith Freehills.